Из-за лишнего веса половое созревание у девочек начинается уже в 4 года — исследование

По словам врачей, в норме девочка должна начинать превращаться в женщину примерно в 11 лет. Однако у детей с лишним весом увеличивается риск слишком раннего полового созревания.Лишний вес никого здоровее не делает, но для детей он может быть особенно опасен. Ученые заметили, что из-за настоящей эпидемии ожирения участились случаи, когда у девочек наблюдали слишком раннее половое созревание. В некоторых случаях оно наступало всего в 4 года.Исследование на эту тему провели в Италии. Там из-за карантина на фоне коронавируса многие дети стали быстро набирать вес. И немудрено: из дома выйти возможности не было, оставалось сидеть дома, играть в компьютер и есть сладости и чипсы.У ученых пока нет точных причин, почему именно могло произойти настолько раннее половое созревание. Однако есть данные, что девочки с лишним весом и низким уровнем физической активности достигают половой зрелости раньше сверстниц.Врачи считают, что половое созревание наступило слишком рано, если его признаки проявились в возрасте до 8 лет. Обычно они дают о себе знать в районе 11-летнего возраста.Данные больниц NHS Digital показывают, что в 2022 году девочек посещали в больницах 2032 раза по поводу так называемого преждевременного полового созревания. Для сравнения: в 2021 году этот показатель был всего 1510 человек.Средний возраст пациентов, лечившихся от преждевременного полового созревания, составлял восемь лет, но было 79 случаев, когда врачи больниц зафиксировали, что ребенок даже не достиг пятилетнего возраста.Медики считают, что эти случаи могут быть связаны с заболеваниями яичников или щитовидной железы

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