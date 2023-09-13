Врач рассказал, почему для здоровья мозга необходимо есть темный шоколад

Люди могут быть удивлены, узнав, что шоколад считается полезным суперпродуктом. В конце концов, шоколад имеет плохую репутацию как сладкая закуска с высокой степенью переработки, которая может вызвать пищевую зависимость.Согласно исследованиям, продукты, богатые рафинированными углеводами и/или добавленными жирами, подобны табаку, то есть вызывают сильные позывы или тягу к еде из-за их воздействия на мозг."Однако из множества различных видов шоколада только темный шоколад – то есть минимально обработанный – считается полезным дополнением к сбалансированной диете", - говорит врач-нутриуиолог Игорь СтроковТемный шоколад с содержанием какао 70 процентов или выше считается самым полезным для здоровья благодаря меньшему содержанию жира и сахара, а также обилию в какао антиоксидантных флаванолов. Высокое потребление флаванолов связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета."Какао-порошок, изготовленный из высушенных и измельченных твердых веществ какао, содержит значительно больше флаванолов, чем порошки ягод асаи, черники, клюквы и граната. Какао-порошок также обладает большей антиоксидантной способностью, чем упомянутые фрукты".Шоколад обладает самой высокой антиоксидантной способностью и общим содержанием фенолов и флаванолов из всех – даже выше, чем у какао-напитка.Темный шоколад может поддержать позитивное настроениеОбщеизвестный факт: употребление темного шоколада повышает выработку эндорфинов. Эндорфины — это тип химического вещества мозга, которое поднимает настроение, подавляя восприятие боли, уменьшая стресс и увеличивая ощущение благополучия.Темный шоколад является хорошим источником триптофана, аминокислоты, используемой мозгом для производства серотонина."Как и эндорфины, серотонин является естественным усилителем настроения, хотя его механизм действия отличается от действия эндорфинов".Темный шоколад улучшает когнитивные функцииСогласно исследованию, темный шоколад может не только улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, но и производительность мозга. Флаванолы в темном шоколаде могут улучшить приток крови к ключевым областям мозга, что приводит к улучшению памяти, концентрации внимания, времени реакции и навыков решения проблем."Исследование показало, что шоколадные флаванолы накапливаются в областях мозга, участвующих в обучении и памяти, особенно в гиппокампе".Способность флаванолов стимулировать работу мозга достаточно сильна, чтобы принести пользу даже пожилым людям.Темный шоколад помогает снять стресс"Темный шоколад является отличным источником магния, важного минерала, который помогает справиться с реакцией на стресс и снизить уровень кортизола. Исследования показали, что низкий уровень магния может повысить вашу восприимчивость к стрессу, а стресс может увеличить потерю магния".Стресс и дефицит магния также имеют схожие симптомы, наиболее распространенными из которых являются усталость, раздражительность и легкая тревожность. Учитывая растущую распространенность стресса в современном обществе и снижение уровня минералов в пище, употребление умеренного количества темного шоколада в рамках хорошо сбалансированной диеты может быть естественным решением для обоих.Темный шоколад помогает снизить риск деменцииСогласно исследованию потребление антиоксидантных флавоноидов обратно пропорционально связано с риском возникновения деменции. Это означает, что чем больше флавоноидов вы потребляете, тем ниже вероятность развития деменции в более позднем возрасте.Исследование показало, что высокое потребление полифенолов какао замедляет прогрессирование легких когнитивных нарушений до деменции у участников. Это открытие предполагает, что здоровая диета, включающая темный шоколад, может защитить от снижения когнитивных функций и сохранить когнитивные функции у пожилых людей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки