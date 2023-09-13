7 ранних признаков деменции, которые возникают после 30 лет

Деменция может поразить в возрасте от 30 до 65 лет. Заболевание не всегда сопровождается потерей памяти. Эксперты выделили 7 тревожных маркеров, возникающих в 30 лет.Изменения в поведении и характере. Например, появление новых привычек.Нарушения речи: афазия (нарушение уже сформировавшейся речи) или же неспособность подобрать нужные слова.Расстройство социального функционирования. Человек может перестать общаться и поддерживать отношения с друзьями, коллегами, близкими.Проблемы с настроением и эмоциональным состоянием. Возникновение тревоги или депрессии.Снижение уровня концентрации.Проблемы с принятием решений.Ухудшение восприятия пространства, трудности с определением расстояния или объёма.Симптомы могут изменяться в зависимости от типа деменции. Быстрая консультация с врачом является важным шагом для управления состоянием и обеспечения наилучшего качества жизни.

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