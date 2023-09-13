7 ранних признаков деменции, которые возникают после 30 лет

Деменция может поразить в возрасте от 30 до 65 лет. Заболевание не всегда сопровождается потерей памяти. Эксперты выделили 7 тревожных маркеров, возникающих в 30 лет.

Изменения в поведении и характере. Например, появление новых привычек.
Нарушения речи: афазия (нарушение уже сформировавшейся речи) или же неспособность подобрать нужные слова.
Расстройство социального функционирования. Человек может перестать общаться и поддерживать отношения с друзьями, коллегами, близкими.
Проблемы с настроением и эмоциональным состоянием. Возникновение тревоги или депрессии.
Снижение уровня концентрации.
Проблемы с принятием решений.
Ухудшение восприятия пространства, трудности с определением расстояния или объёма.

Симптомы могут изменяться в зависимости от типа деменции. Быстрая консультация с врачом является важным шагом для управления состоянием и обеспечения наилучшего качества жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил validol в категорию Неврология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь