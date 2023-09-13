Нехватка этих 4 продуктов провоцирует головную боль!

Головные боли — спутники многих заболеваний. Но есть один вид головной боли, невыносимой и изматывающей. Это мигрень. Она знакома каждому 6–му жителю планеты. Как правило, боль при мигрени локализуется в одном полушарии головного мозга. Чаще мигрень наблюдается у людей эмоциональных, со сниженной устойчивостью к стрессамГоловные боли — спутники многих заболеваний. Но есть один вид головной боли, невыносимой и изматывающей. Это мигрень. Она знакома каждому 6–му жителю планеты.Как правило, боль при мигрени локализуется в одном полушарии головного мозга. Чаще мигрень наблюдается у людей эмоциональных, со сниженной устойчивостью к стрессам.4 группы веществ, нехватка которых способствует возникновению мигрениПричины головной болиПредрасположенность к мигрени обусловлена наследственностью, полом (женщины подвержены ей больше), неправильным образом жизни, психоэмоциональным фоном. Также имеет значение возраст: доктора наблюдают мигрени чаще у молодых людей, начиная с подросткового возраста, а к старости болезнь затухает.Питание играет огромную роль в возникновении приступов мигрени. Доказано, что дефицит ряда элементов в организме способен провоцировать сильные головные боли в 4 раза чаще. Ученые выделили 4 группы веществ, нехватка которых способствует возникновению мигрени.Дефицит этих веществ ведет к головной боли1. Фолиевая кислота и витамин В12.Люди, у которых не хватает этих веществ, подвержены чрезмерной раздражительности и рассеянности. Также они больше подвержены стрессам. Интересно, что часто мы пытаемся облегчить головную боль препаратами, в составе которых присутствует аспирин.А это вещество как раз снижает содержание в организме фолиевой кислоты и витамина В12.Шпинат — чемпион по содержанию фолиевой кислоты, также ею богаты брокколи, спаржа, авокадо, свекла, морковь, тыква. Витамин В12 в изобилии содержится в куриных яйцах.2. Медь и железо.Дефицит меди и железа в большей степени свойственен женщинам и ведет прямой дорогой к анемии, гипотонии, мигреням и угнетенному состоянию. Богаты медью фасоль, орехи, козий сыр, авокадо… А употребляя регулярно зелень, листья салата, семечки, кунжут, печень и морскую капусту, восполнишь запасы железа.3. Витамин В6.Дефицит витамина В6 (пиридоксина) — один из основных факторов возникновения сосудистых заболеваний. Его много в фасоли, печени, свежих овощах, а также злаковых. Налегай на эти продукты, если хочешь сохранить здоровье мозга, нервов, сердца и сосудов.4. Витамин D.Витамин D естественным путем вырабатывается в нашем теле под солнечными лучами. А в зимнее время его можно получить из пищи. Яйца, бобы, печень, морепродукты, молочные продукты изобилуют этим важным элементом обмена веществ.Полноценное питание, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе способны существенно снизить частоту и интенсивность мигреней. А снять стресс и успокоиться поможет ароматерамия.

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