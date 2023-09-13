Эта типичная ежедневная привычка может легко довести до инсульта
Наверняка вы сталкивались с такой проблемой, как боль в шее. Она может появиться после неудачной позы во сне, сутулости, сидячего образа жизни или слишком интенсивной физической нагрузки.
Хорошо, если через несколько часов неприятные ощущения проходят самостоятельно. Но бывает так, что боль в шее не дает покоя, человек начинает глотать обезболивающие препараты. Мало кто знает, но иногда мы можем только усугубить ситуацию — хорошенько похрустеть шеей.
Именно от этой привычки медики советуют отказаться как можно скорее. Не важно, хрустите вы шеей потому, что она болит, или же просто так — как костяшками пальцев, например.
Дело в том, что шея — очень травматичная часть тела. В этом месте у нас находятся крупные сосуды, позвонки и эластичные мышцы. Поэтому одно неверное движение — и шею «переклинит». Закончиться все может даже инсультом.
«К нам в отделение как-то поступила женщина, которая любила похрустеть шеей. И вот в один прекрасный день она повернула ее слишком сильно. В итоге у нее сломался позвонок, теперь пострадавшую ждет долгое восстановление. Бывает и так, что во время похрустывания нервные корешки пережимаются, кровоток блокируется, что может привести к инсульту», — говорит доктор Эвер Ариас.
Врачи предупреждают: с шеей надо быть крайне осторожным. Это касается даже такого приятного дела, как массаж. Известны случаи, когда люди обращались к мануальным терапевтам, а те так усердно работали с шеей, что у человека буквально лопалась артерия. Если говорить медицинским языком, то происходило расслоение позвоночной артерии. Итог — сильные боли и инсульт.
Точно стоит начать тревожиться, если хруст в шее и щелчки сопровождаются другими яркими симптомами, предупреждает врач. Это означает, что в позвоночнике уже начались изменения, нарушается отток и приток крови к голове по позвоночным венам и артериям.
«При этом сама шея еще может не болеть, но позвонки немного сместились, немного поджали сосуды, поэтому и начинают проявляться симптомы, которые человек обычно не связывает с проблемами в шее. Например, болит голова, ухудшается самочувствие при смене погоды», — объясняет Александр Шишонин.
Вот на эти симптомы, сопровождающие хруст в шее, стоит обратить особенное внимание:
недостаток сил и энергии, общее недомогание;
нарушения сна;
головная боль;
головокружения;
скачки артериального давления;
боль в шее (поначалу может отсутствовать).
«Нервы зажимаются намного позже, поэтому и острая боль в шее появляется позже, — разъясняет врач. — Сначала нарушается отток и приток крови, и только потом, при развитии остеохондроза, случается сбой в работе нервов и появляется хроническая боль в шее. В этом и заключается коварство остеохондроза. Человек лечит симптомы — головную боль, головокружение и так далее, а надо в этот момент направить силы на выявление и лечение причины — дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника».
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