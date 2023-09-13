Эта типичная ежедневная привычка может легко довести до инсульта

У каждого человека есть какие-то ежедневные ритуалы, которые он совершает неосознанно. Но врачи предупреждают: некоторые из них могут довести до беды.Наверняка вы сталкивались с такой проблемой, как боль в шее. Она может появиться после неудачной позы во сне, сутулости, сидячего образа жизни или слишком интенсивной физической нагрузки.Хорошо, если через несколько часов неприятные ощущения проходят самостоятельно. Но бывает так, что боль в шее не дает покоя, человек начинает глотать обезболивающие препараты. Мало кто знает, но иногда мы можем только усугубить ситуацию — хорошенько похрустеть шеей.Именно от этой привычки медики советуют отказаться как можно скорее. Не важно, хрустите вы шеей потому, что она болит, или же просто так — как костяшками пальцев, например.Дело в том, что шея — очень травматичная часть тела. В этом месте у нас находятся крупные сосуды, позвонки и эластичные мышцы. Поэтому одно неверное движение — и шею «переклинит». Закончиться все может даже инсультом.«К нам в отделение как-то поступила женщина, которая любила похрустеть шеей. И вот в один прекрасный день она повернула ее слишком сильно. В итоге у нее сломался позвонок, теперь пострадавшую ждет долгое восстановление. Бывает и так, что во время похрустывания нервные корешки пережимаются, кровоток блокируется, что может привести к инсульту», — говорит доктор Эвер Ариас.Врачи предупреждают: с шеей надо быть крайне осторожным. Это касается даже такого приятного дела, как массаж. Известны случаи, когда люди обращались к мануальным терапевтам, а те так усердно работали с шеей, что у человека буквально лопалась артерия. Если говорить медицинским языком, то происходило расслоение позвоночной артерии. Итог — сильные боли и инсульт.Точно стоит начать тревожиться, если хруст в шее и щелчки сопровождаются другими яркими симптомами, предупреждает врач. Это означает, что в позвоночнике уже начались изменения, нарушается отток и приток крови к голове по позвоночным венам и артериям.«При этом сама шея еще может не болеть, но позвонки немного сместились, немного поджали сосуды, поэтому и начинают проявляться симптомы, которые человек обычно не связывает с проблемами в шее. Например, болит голова, ухудшается самочувствие при смене погоды», — объясняет Александр Шишонин.Вот на эти симптомы, сопровождающие хруст в шее, стоит обратить особенное внимание:недостаток сил и энергии, общее недомогание;нарушения сна;головная боль;головокружения;скачки артериального давления;боль в шее (поначалу может отсутствовать).«Нервы зажимаются намного позже, поэтому и острая боль в шее появляется позже, — разъясняет врач. — Сначала нарушается отток и приток крови, и только потом, при развитии остеохондроза, случается сбой в работе нервов и появляется хроническая боль в шее. В этом и заключается коварство остеохондроза. Человек лечит симптомы — головную боль, головокружение и так далее, а надо в этот момент направить силы на выявление и лечение причины — дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника».

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