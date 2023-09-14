Какие факторы повышают риск появления тромбофлебита у здоровых людей?

Тромбофлебит — воспалительное заболевание вен, при котором внутри них образуются сгустки крови. Со временем они блокируют или сужают венозный проток, что вызывает воспаление и болезненные симптомы. Тромбофлебит развивается в поверхностных венах, но может влиять и на глубокие вены, что относится к более серьезным состояниям и требует медицинского вмешательства. Для проведения обследования здоровья вен необходима хорошая клиника тромбофлебита нижних конечностей и специалист флеболог. Клиника флебологии в Киеве “Flebolog” предоставляет консультации по вопросу методов лечения тромбофлебита, практикует в ней главный врач флеболог Барабой Константин Викторович.Симптомы тромбофлебитаДля того чтобы определить, когда требуется консультация врача, следует обратить внимание на характерные симптомы заболевания:Боль и неприятные ощущения около вен. Эти признаки появляются вдоль пораженной вены. Боль бывает разной интенсивности и усиливается при прикосновении или во время движения.Опухание и отечность. В области пораженной вены наблюдается опухание. Нога или другая часть тела, где расположена пораженная вена, может стать утолщенной и отечной.Покраснение и повышенная температура кожи. Кожа над пораженной веной становится красной, горячей и воспаленной.Боль. Боль и дискомфорт могут усиливаться при движении ноги.Если пациента беспокоят подобные симптомы или один из них, рекомендуется обратиться за диагностикой сосудов. Хорошая клиника тромбофлебита всегда обладает необходимым оборудованием и лабораторией для проведения обследований и установления диагноза.Что влияет на развитие тромбофлебитаСуществуют некоторые обстоятельства и группы риска, которые влияют на развитие заболевание даже у здоровых людей. Для того чтобы флебология лечение, в случае необходимости, было простым и быстрым, желательно отслеживать факторы риска и минимизировать их.Статичное положение. Малоподвижный образ жизни или продолжительное пребывание на ногах, например, во время длительных авиаперелетов, может снизить кровоток в ногах и способствовать образованию тромбов.Травмы и хирургические вмешательства. Травмы, операции, длительное пребывание в постели после хирургического вмешательства также провоцируют образование сгустков крови.Беременность и послеродовый период. Беременность может увеличить риск тромбофлебита из-за изменений в циркуляции крови и компрессии вен. Риск может возрасти и после родов.Гормональная терапия и контрацептивы. Применение гормональных препаратов, среди которых оральные контрацептивы или гормональная заместительная терапия, повышает риск тромбофлебита у женщин.Курение. Вредная привычка сужает сосуды и способствует образованию тромбов, при которых может потребоваться операция на ноге, тромбофлебит после которой уходит частично или полностью.Лишний вес. Избыточный вес увеличивает нагрузку на вены и становится причиной заболевания.Наследственность. Если у членов семьи были случаи тромбофлебита, риск заболевания повышен, поэтому необходимо отслеживать состояние вен визуально и реагировать на их изменения.Эти симптомы бывают разными по интенсивности и не всегда проявляются одновременно. Важно обратиться во флебологический центр при подозрении на тромбофлебит, чтобы получить правильную диагностику и назначение лечения, так как в некоторых случаях тромбофлебит осложняется отрывом тромба, который представляет серьезную угрозу здоровью.

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