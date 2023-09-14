Сидячий образ жизни значительно повышает риск деменции - невролог

Отсутствие активности более 10 часов в день в возрасте 60 лет и старше может подвергнуть вас риску возникновения ошеломляющего состояния.Между поездкой на работу и отдыхом перед телевизором вы, вероятно, проводите значительную часть дня сидя. Если у вас офисная работа, скорее всего, вы уделяете еще больше времени сидячему положению.Однако новое исследование показало, что слишком много времени, проведенного в бездействии, может «значительно» увеличить риск развития деменции.Исследовательская группа обнаружила, что пожилые люди, которые сидели или находились в бездействии более 10 часов в день, были более склонны к состоянию, лишающему разума."Вызывает тревогу то, что не имело никакого значения, были ли участники неактивны в течение длительного периода времени или периодически в течение дня, поскольку и то, и другое оказывало одинаковое влияние на риск деменции", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование .Изучив данные более чем 49 000 человек в возрасте 60 лет и старше, исследователи посоветовали участникам носить на запястьях устройства для отслеживания движений.Затем команда классифицировала различные типы движений, включая сон и сидение, используя тип искусственного интеллекта, известный как алгоритмы машинного обучения. В начале исследования у этой когорты не было деменции, и за ней наблюдали более шести лет. Однако в ходе исследования у 414 участников развилась деменция.После поправки на такие факторы, как диета, возраст, употребление алкоголя и другие, исследователи обнаружили, что длительное отсутствие движения связано с повышенным риском заболевания мозга."Бездействие, продолжавшееся менее 10 часов, не было связано с более высоким риском развития деменции, что давало «некую уверенность тем из нас, кто работает в офисе и предполагает длительное сидение», отмечают исследователи".Ученые были удивлены, обнаружив, что риск деменции начинает быстро возрастать после 10 часов сидячего образа жизни каждый день, независимо от того, как накапливалось время сидячего образа жизни.«Это говорит о том, что именно общее время, проведенное в сидячем положении, определяет взаимосвязь между малоподвижным поведением и риском деменции, но, что важно, более низкие уровни сидячего поведения, примерно до 10 часов, не были связаны с повышенным риском».Учитывая важность перерыва в длительном сидении с учетом движения, исследовательская группа хотела выяснить, связаны ли эти типы паттернов с риском деменции.Было обнаружено, что если принять во внимание общее время, проведенное сидячим образом, продолжительность отдельных периодов сидячего образа жизни не имеет большого значения.Хотя исследование дает некоторые интересные результаты, авторы добавляют, что необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, может ли физическая активность снизить риск деменции.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки