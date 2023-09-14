Как часто нужно всё мыть и стирать дома с точки зрения науки

График уборки, основанный на исследованиях и мнении экспертов.Представления о чистоте у всех разные, и необходимость уборки мы чаще всего определяем на глаз. Большинство рекомендаций, как поддерживать порядок в доме, основаны скорее на опыте прошлых поколений, чем на научных данных.При этом мы убираем не только ради красоты, но и для того, чтобы избавиться от патогенных микроорганизмов. А в разных зонах квартиры или дома обитают разные микробы с разным жизненным циклом, который важно учитывать для поддержания чистоты.Микробиолог Джейсон Тетро и эксперт по наведению порядка Бекки Рапинчук рассказали, как часто нужно заниматься уборкой и почему.Постельное бельеМикроорганизмы, которые скапливаются на постели, попадают на неё с пылью и считаются относительно безвредными.Но пот, слюна и другие выделения человеческого тела, остающиеся на простынях и наволочках, — отличная питательная среда, в которой быстро размножаются бактерии, пылевые клещи и другая живность.Поэтому постельное бельё необходимо менять один раз в неделю, в крайнем случае — раз в две недели. Стирать простыни, пододеяльники и наволочки лучше при высокой температуре — от 60 °С и выше, если другое не указано на ярлычках.РаковиныМыть и дезинфицировать их нужно каждый день. Даже если они чистые на вид, в них активно размножаются микроорганизмы, в том числе болезнетворные. Влага, остатки еды, грязь, которую мы смываем с рук после пребывания на улице или посещения туалета, — всё это создаёт прекрасные условия для размножения бактерий, включая кишечную палочку и сальмонеллу.Так что хотя бы один раз в день следует мыть раковины на кухне и в ванной с чистящим средством и обрабатывать подходящим бытовым дезинфектантом.Ковры и полыЧистить ковры пылесосом или щёткой необходимо раз в неделю или чаще, если в доме есть домашние животные. Это поможет держать под контролем грязь и пыль и не дать им расползтись по всему дому.Полы нужно мыть не реже одного раза в две недели, а лучше — почаще, особенно на кухне, где на пол попадают крошки, капли жира и другие фрагменты пищи.Сантехника в ваннойСанузел — идеальная среда обитания для микроорганизмов. Причём они могут распространяться даже на расстояние до двух метров от унитаза. Так что его нужно мыть и дезинфицировать не реже одного раза в неделю, а ванну или душевую кабину — не реже одного раза в две недели.Также не стоит забывать о занавесках: на них очень быстро появляется плесень, поэтому мыть и обрабатывать дезинфицирующим средством их нужно не реже раза в неделю.ПолотенцаБанные полотенца собирают много микроорганизмов, в том числе стафилококк, различные грибки и кишечную палочку. Поэтому эксперты рекомендуют менять их ежедневно.Кухонные полотенца необходимо отправлять в стирку не реже раза в неделю. Если вы работали с сырым мясом, а потом вытерли руки о полотенце, нужно положить его в стиральную машину сразу же.Кухонные губкиЭксперты советуют раз в два дня кипятить их на плите или держать в микроволновке в течение двух минут. И не реже двух раз в месяц заменять на новые.Важно понимать, что стирка или мытьё губки с водой и мылом не помогают избавиться от микроорганизмов, которые в ней накапливаются. Поэтому необходима именно стерилизация или замена.Дверные ручкиПротирать их следует минимум один раз в неделю, особенно если речь о дверях в ванную или на кухню — на них накапливается больше всего загрязнений.

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