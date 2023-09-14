Россияне с муковисцидозом заявили о недоступности одного лекарства

В России пациенты с муковисцидозом столкнулись с нехваткой жизненно важного препарата «Пульмозим» («Дорназа Альфа»), который производится швейцарской компанией Roche. Об этом сообщили в организациях «Помощь больным муковисцидозом» и в ассоциации «Организация помощи больным муковисцидозом».Швейцарская компания прекратила поставки препарата «Пульмозим» в феврале 2022 года и объяснила свое решение экономическим фактором. Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Впоследствии пациентам с муковисцидозом предложили биоаналог препарата — «Тигераза» от «Генериума».Как сообщили пациенты и организации, препарат «Генериума» подходит не всем, у кого диагностировали муковисцидоз, так как у части больных зафиксирована непереносимость лекарства. Не могут принимать препарат «Тигераза» более 200 пациентов — по ним приняли положительные решения по обеспечению швейцарским «Пульмозимом», но, по данным издания, обеспечения по большинству из них по факту нет.Представитель организации «Помощь муковисцидозом» Ольга Алекина назвала возможной закупку препарата компании Roche при условии, если врачебная комиссия примет положительное решение по вопросу обеспечения препаратом определенного пациента и если регион готов тратить на это средства из федерального бюджета.По данным директора ассоциации «Организация помощи больным муковисцидозом» Юлии Зайцевой, единственный регион России, который провел закупку «Пульмозима» из средств своего бюджета, — Красноярский край. В свою очередь, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев считает, что «Тигераза» является полным аналогом «Пульмозима» и все сложности с препаратом зарубежного производства можно преодолеть.Муковисцидоз — опасное для жизни заболевание, которое передается по наследству и характеризуется поражением экзокринных желез, дыхательных путей, ЖКТ, поджелудочной железы и репродуктивной системы. От болезни страдают все системы организма, но поражение одних органов проявляется ярко, других — слабее. Лечение муковисцидоза носит симптоматический характер и направлено на восстановление нарушенных заболеванием функций организма.

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