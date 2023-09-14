Врач Спирочкина указала на первые симптомы инфаркта: срочно в больницу

Даже отсутствие каких-либо недомоганий может быть признаком инфаркта. Об этом рассказала врач общей практики, заведующая терапевтическим отделением Елена Спирочкина.«Инфаркт миокарда может сопровождаться несколькими необычными сигналами, среди которых особенно выделяется так называемая группа церебральных симптомов. Это головная боль, головокружение, одышка, чувство удушья», – пояснила эксперт.По ее словам, также человек может испытывать боли в области желудка, кишечника и малого таза.Елена Спирочкина уточнила, что самый опасный вариант инфаркта миокарда возникает без боли. При этом диагноз врач ставит только на основании ЭКГ, пишет «Вечерняя Москва».

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