Врач рассказал, чем опасен переизбыток соли в рационе
По статистике, большинство россиян потребляет этой специи в несколько раз больше нормы, определённой ВОЗ: до 5 г в день.
В первую очередь из-за этой специи снижается эффективность лекарственной терапии и повышается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и атеросклероза. Кроме того, при проблемах с почками соль ускоряет прогрессирование нарушений. Рак желудка занимает четвёртое место в рейтинге онкологий с самым высоким процентом летальных исходов среди пациентов, и его тоже провоцирует чрезмерное количество продукта в организме.
По статистике, на каждого россиянина приходится 12 г соли в день. Это почти в 2,5 раза больше нормы. По словам доктора Утина, у многих из нас снижена чувствительность к соли.
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