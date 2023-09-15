Врач объяснил, когда следует есть яйца, чтобы сбросить лишние килограммы

Яйца — один из самых полезных продуктов. Они содержат много белков и питательных веществ. Если вы ели яйца на завтрак, вам следует изменить это. В совершенно другое время суток яйца особенно хорошо помогают похудеть."Если вы хотите похудеть, вы можете быстрее достичь своей цели с помощью диеты, богатой белком. Белок стимулирует обмен веществ и, помимо прочего, способствует поддержанию и наращиванию мышечной массы", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .В качестве источника белка особенно подходит один продукт: яйца. Однако яйцо на завтрак – не лучший выбор для тех, кто пытается похудеть. Здесь вы можете узнать, почему это так и в какое время лучше всего есть яйца.Яйца: вот почему они так популярныЯйца полезны для здоровья, и их можно приготовить разными способами. Вот почему они особенно популярны на завтрак. Они также сохраняют чувство сытости в течение длительного времени и, следовательно, могут предотвратить тягу к еде."Благодаря высокому содержанию белка яйца также могут быть идеальным перекусом для похудения. В зависимости от размера яйцо содержит около шести граммов белка".Яйца на завтрак? Лучше не надоБольшинству из нас знакомы яйца во всех вариантах завтрака. Неважно, как яйцо вкрутую, омлет, яичница-болтунья или яйца-пашот – это еда, которую большинство людей ставит на свой стол утром."Яйца могут иметь еще более положительный эффект в разное время суток".Ты хочешь сбросить вес? В это время тебе следует есть яйцаЧтобы похудеть, яйца следует есть особенно вечером. С одной стороны, животные белки, как правило, легче усваиваются, чем растительные, и поэтому их следует употреблять больше вечером, чтобы обеспечить хороший ночной сон."Организму требуется много энергии для расщепления белка, особенно во время сна. Это стимулирует сжигание жира, и вы теряете лишние килограммы как бы сами собой".Яйца также помогают лучше спать. Большое количество белка в яйцах гарантирует, что уровень сахара в крови не будет колебаться. Это приводит к более глубокому и спокойному сну.Можно ли съесть слишком много яиц? Так много яиц полезноЯйца уже давно имеют незаслуженно плохую репутацию. Заблуждение о том, что яйца сами по себе повышают уровень холестерина, все еще сохраняется. Но теперь исследователям удалось это опровергнуть.Уровень холестерина повышается, потому что яйца часто сочетают с нездоровой пищей, а эти продукты, в свою очередь, повышают уровень холестерина. Если вы здоровы, вы можете безопасно съедать до шести яиц в неделю. Например, если вы готовите омлет примерно из трех яиц два раза в неделю вечером, вам не придется беспокоиться о своем здоровье."Если вы хотите перейти с яиц на завтрак на «вечерние яйца», у вас есть множество вариантов их приготовления, например омлет со свежими овощами. Фриттаты также являются хорошим вариантом приготовления яиц на ужин. Но яйца также подходят в качестве простого перекуса и являются подходящей заменой богатых углеводами закусок, таких как хлеб или сладости".

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