Жизнь в неблагополучном районе делает человека толстым и влияет на микроструктуру мозга

Согласно пословице, вы — то, что вы едите. Но это касается не только тела. Согласно исследованию жизнь в неблагополучном районе может повлиять на выбор продуктов питания, увеличение веса и даже на микроструктуру мозга.Исследование показывает, что низкое качество доступных продуктов питания, повышенное потребление калорий из продуктов с высоким содержанием трансжирных кислот и окружающая среда, не способствующая физической активности (все это распространено в неблагополучных районах), нарушают гибкость обработки информации в мозг, который участвует в вознаграждении, регулировании эмоций и познании.Предыдущие исследования показали, что жизнь в неблагополучном районе может повлиять на здоровье мозга, но в этом исследовании исследователи провели подробный анализ коры головного мозга, чтобы определить, как жизнь в неблагополучном районе может изменить определенные области мозга, которые играют разные роли.«Ученые обнаружили, что неблагополучное соседство было связано с различиями в тонкой структуре коры головного мозга. Некоторые из этих различий были связаны с более высоким индексом массы тела и коррелировали с высоким потреблением трансжирных кислот, содержащихся в жареной фаст-фуде. Результаты показывают, что области мозга, отвечающие за вознаграждение, эмоции, а также приобретение знаний и понимания, могут быть затронуты аспектами неблагополучного окружения, которые способствуют ожирению», — говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита .Неблагополучный район и ожирениеРезультаты показывают, что области мозга, отвечающие за вознаграждение, эмоции, а также приобретение знаний и понимания, могут быть затронуты аспектами неблагополучного окружения, которые способствуют ожирению. Это подчеркивает важность решения проблем качества питания в неблагополучных районах для защиты здоровья мозга.Невыгодность района определяется сочетанием таких факторов, как низкий средний доход, низкий уровень образования, скученность и отсутствие полноценной сантехники. В этом исследовании приняли участие 92 участника — 27 мужчин и 65 женщин. Была собрана демографическая информация и информация об индексе массы тела."Более ранние исследования показали, что люди, живущие в неблагополучных районах, подвергаются более высокому риску ожирения из-за низкого качества доступных продуктов питания, повышенного потребления калорий из продуктов с высоким содержанием трансжирных кислот и окружающей среды, которая не способствует физической активности".В этом исследовании исследователи сосредоточились на взаимосвязи между ADI и результатами нейровизуализации на четырех уровнях коры головного мозга, чтобы более детально изучить связи между неблагоприятным окружением и структурой мозга. Участники прошли два типа МРТ-сканирования, которые при совместном анализе дают представление о структуре, передаче сигналов и функциях мозга.В совокупности результаты показывают, что факторы, распространенные в неблагополучных районах и способствующие плохому питанию и нездоровому набору веса, нарушают гибкость обработки информации, связанной с вознаграждением, регуляцией эмоций и познанием.

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