Тренируем сосуды – снижаем давление

Во время лечебных сеансов скелетные мышцы (прежде всего нижних конечностей) работают полноценно, то есть за себя и за миокард (сердечную мышцу). И, как ни парадоксально, к концу занятия, когда пациент и вспотел, и раскраснелся, артериальное давление нормализуется.Почему физиологи называют скелетную мускулатуру периферическим «сердцем»? Дело в том, что каждая мышца – это маленький насос, то есть маленькое сердце, при сокращении-расслаблении перекачивающая кровь внутри себя – от мышцы к мышце.Тренируя мышцы, тренируем сосудыТриада здоровьяПриседания для тренировки 1?го «этажа» телаРезультат после нескольких месяцев тренировокВот вам и большой круг кровообращения: сердце ? гладкая мускулатура сосудов ? скелетные мышцы ? сердце! Во время лечебных сеансов мы заставляем скелетные мышцы (прежде всего нижних конечностей) работать полноценно, то есть за себя и за миокард (сердечную мышцу). И, как ни парадоксально, к концу занятия, когда пациент и вспотел, и раскраснелся, артериальное давление нормализуется!Триада здоровьяСистема упражнений для тренировки сосудов выполняется без тренажеров, с весом собственного тела. Она включает так называемую «триаду здоровья»:приседания (свободные или с удержанием тела за неподвижную опору);поднимание ног на 90°, лежа на спине (пресс);отжимания (от пола, от стола, от стены).В результате:улучшение скорости и объема кровотока;улучшение эластичности сосудов;снижение периферического сопротивления сосудов нижних конечностей;снижение диастолического («нижнего») давления, исчезает необходимость в применении гипотензивных препаратов.(из методики доктора Бубновского)Эти упражнения обеспечивают последовательное включение трех «этажей» тела.Приседания для тренировки 1?го «этажа» телаПриседания являются одним из основных упражнений, помогающих сердцу, а в случае болезни сердца – ишемии, аритмии – его лекарством. Они не нагружают сердце, а помогают ему.То есть «периферическое сердце» подхватывает артериальную волну крови и доставляет ее обратно к сердцу при соблюдении необходимой скорости и объема кровотока. Других механизмов поддержания нормального кровотока природа не придумала.Поэтому слабые ноги означают слабое сердце!Как выполнять.Приседания необходимо делать с прямой спиной, лучше всего – держась за резиновые амортизаторы, закрепленные за неподвижную опору или просто за шведскую стенку. Это позволяет выключить мышцы спины и включить только мышцы ног. Людям с не совсем здоровыми тазобедренными суставами, чтобы снизить на них нагрузку, лучше приседать в воде: в море, стоя глубоко в воде (руки на воде), или в бассейне у бортика, держась за поручни.Главное условие при приседании – разгибая колени и выпрямляя ноги, делать активный диафрагмальный выдох «хааа».КстатиПриседания могут иметь как силовой (разгибание ног), так и аэробный характер. Это зависит от скорости. Например, если вы приседаете в течение 15–20 минут, успевая сделать за одну минуту 3 раза по 10 повторений, то это будет аэробной нагрузкой. Ориентиром этой нагрузки является частота сердечных сокращений (пульс) в среднем 140–145 ударов в минуту (измерять сразу после нагрузки). Если же приседания выполняются, например, в одном подходе при 20 повторениях на специальном тренажере для приседаний с отягощением, то это будет силовой нагрузкой. При ней пульс в среднем должен быть 120 ударов в минуту.Режим тренировок. При ежедневных занятиях – 30–50 приседаний (небольшими сериями по 10 раз); при занятиях через день – от 50 до 150 приседаний.Попробуйте для начала присесть 10 раз. Колени сгибайте на тот угол, который позволяют суставы и мышцы. Для начала не стоит опускать бедро ниже колена. Бывает, что мышцы ног настолько ослабли, что человек в приседе буквально проваливается до пола, а встать не может. В таком случае достаточно, чтобы угол между бедром и голенью составлял 90° (бедро параллельно полу). Если на следующий день нет мышечных болей, можно сделать 20–30 приседаний.У ослабленных людей в первые дни может повышаться давление и даже температура тела. Это нормальные адаптивные реакции. Надо тренироваться постепенно и терпеливо, не торопясь с повышением цифр упражнений.Противопоказанием к приседаниям являются коксартроз тазобедренных суставов (диспластический или деформирующий) и деформирующий гонартроз III–IV степени (поражение коленных суставов).Результат после нескольких месяцев тренировок:Приседания можно рекомендовать людям как прекрасное средство укрепления сердечно-сосудистой системы, здоровья вообще.И приседания можно смело относить к плеяде аэробных упражнений, поставив их рядом с ходьбой, бегом, плаваньем.Конечно, это звучит странно, но действительно, большого противоречия в этом я не вижу. Одно время я и сам приобщился к этому упражнению – скорее всего, из-за любопытства и действительно понял, что при правильном использовании приседаний можно получать хорошие результаты в здоровье. В полной мереприседания никак не могут заменить бег или плаванье – у каждого из видов есть свои преимущества. Но претендовать на самостоятельную роль в процессе психофизического совершенствования все-таки могут. Ну, во-первых,приседания не требуют определенного места проведения – можно прекрасно устроиться и в тамбуре поезда, или на крохотной кухне.Во-вторых, приседаниями может занимать человек любого возраста,который действительно не может выйти на свежий воздух по каким-то объективным причинам. Но в приседаниях, как и во всем есть и свои особенности.1. Заниматься приседаниями нужно регулярно, медленно увеличивая счет в зависимости от самочувствия, состояния пульса, артериального давления.Поэтому торопиться здесь нельзя. Формула, «Поспешишь, людей насмешишь», подходит как нельзя лучше. К тому же эта спешка может принести вред самому себе.2. Вначале есть смысл заниматься приседаниями строго через день– чтобы к следующему занятию успокоились ноги и общее состояние не пострадало. Но затем, по мере увеличения тренированности можно перейти и на приседания ежедневные. Здесь нету никакого противоречия.: обязательно тренироваться строго через день. Дело в том, чтобы добиться хорошего результата придется учиться приседать много раз в одну тренировку.То есть двадцать приседаний практически ничего в организм не внесут. Но чтобы приседать упомянутые 600 раз, к ним необходимо подойти очень осторожно.3. Возникшие боли в суставах ног можно уменьшать хорошим массажем– помогает, если массаж был качественным. Иногданеплохо принять теплую ванну, а иногда просто надо перетерпеть и все незаметно стабилизируется.4.Очень осторожно надо относиться к приседаниям лицам с проблемами в сердечно-сосудистой системе. Здесь, как и при занятиях по любой другой психофизической методике необходим самоконтроль, врачебный контроль. Поэтому просто необходимо пройти медицинское обследование, чтобы лишний раз удостовериться в диагнозе.5. Приседания должны быть полными.То есть приседать надо максимально низко и также максимально высоко вставать. Конечно, это достигается не за один день и поэтому лучше сразу стараться приседать правильно.6. Скорость приседания строго индивидуальна. Нельзя торопиться кого-то копировать. Кто-то 100 раз присядет за три минуты, кто-то за пять, а кому-то понадобиться гораздо больше времени. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей организма. Но все равно должна быть регулярность и многократность приседаний, к которым нужно прийти не за один день.7.Качественные приседания – это все та же интенсивная тренировка, с которой необходимо разговаривать только на «вы».

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