Онкологи назвали симптомы опухолей кроветворной и лимфатической систем

Среди них лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, множественная миелома, хронический лимфолейкоз, острый лейкоз.Правда в структуре онкозаболеваний лимфомы составляют лишь пять процентов от общего числа.Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии перечислили симптомы опухолей кроветворной и лимфоидной систем.Вот на что нужно обратить внимание:беспричинное увеличение лимфоузлов;кожный зуд до расчесов;лихорадка выше 38°C не менее трех дней подряд без признаков воспаления;ночная потливость;резкое похудение: на 10% массы тела за последние 6 месяцев.При наличии этих симптомов в комплексе гематологи онкоцентра рекомендуют обратиться к врачу-терапевту, онкологу или гематологу.Также названы факторы риска, которые могут способствовать развитию опухолей кроветворной и лимфатической систем.Одна из них - наследственный фактор - наличие у близких родственников опухолевых заболеваний крови.Кроме того, развитие опухолевого процесса могут спровоцировать инфекционные заболевания: мононуклеоз, герпес, вирусные гепатиты, вирус Эпштейн-Барр, цитомегаловирус.В группе риска находятся люди с иммунодефицитными состояниями - это пациенты после трансплантации печени, почек, сердца, а также ВИЧ-инфицированные.Как отметил профессор, доктор медицинских наук Олег Кит, злокачественные новообразования кроветворной и лимфоидной систем на ранних стадиях успешно поддаются лечению в 90% случаев.- Однако раннее выявление опухолевого процесса возможно только при регулярных профилактических осмотрах и обследованиях. Необходимо ежегодно проходить осмотр врача-терапевта, сдавать анализы крови, выполнять рентгенографию органов грудной клетки, а также УЗИ органов брюшной полости и малого таза, - подчеркнул Олег Кит.

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