СУПЕР комплекс упражнений для ягодичных мышц

Ведя сидячий, и малоподвижный образ жизни, мы фактически выключили из работы самую большую мышцу человеческого тела – большую ягодичную. Ниже представлен маленький легкий комплекс упражнений, изолированно направленный на тренировку ягодичных мышц.Функциональные упражнения для ягодичных мышцВедя сидячий, и малоподвижный образ жизни, мы фактически выключили из работы самую большую мышцу человеческого тела – большую ягодичную. Ниже я представлю маленький легкий комплекс упражнений, изолированно направленный на тренировку ягодичных мышц. Его можно выполнять где угодно и он не займет много времени, зато может стать первым шагом в решении проблем с суставами таза и ноги, а так же позвоночника.Функциональные упражнения для ягодичных мышцУпражнение 1:Лягте на бок , колени согнутыПоложите одну руку на тазИспользуйте легкий эспандер, надев его на колениПоднимите колено медленноКонтролируйте , что ваш таз и позвоночник зафиксированы и не вращаютсяВыполните 10-12 повторенийУпражнение 2:Поместите эспандер на колениСтаньте в стойку как на картинкеПозвольте колену медленно двигаться внутрь под давлением эластичной лентыЗатем выполните движение бедром , повернув колено против сопротивленияСам корпус и таз всегда неподвиженВыполните 8-10 повторений.Упражнение 3:Встаньте в стойку, надев эспандер чуть выше коленаОторвите одну ногу, балансируя на другойМедленно отводите ногу в сторону, удерживая балансНе ставьте ногу на землю!Возвращаемся в исходное положениеПовторите эти действия 5-6 разПовторите это упражнение в другую сторонуВыполните 2-3 повторенияДозируйте сопротивление эспандера. Вы можете купить различные эластичные кольца, или сделать самим из эластичной ленты, которая продается в любом спортивном магазине.Делайте упражнения 6 раз в неделю. Это несложно, один сет займет 10-15 минут.Чувствуйте включение ягодичных мышц. Заставляйте их работать изолировано. Добивайтесь ощущения усталости и в дальнейшем жжения в работающих мышцах. Не торопитесь и следите за фиксированным положением корпуса. Увеличивайте силу сопротивления эспандера, по мере прогрессирования

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