SL: диетолог объяснила, почему арбузные косточки полезны для здоровья

Долгое время считалось, что семечки арбуза следует избегать в пище. Но, оказывается, арбузные семечки содержат полезные вещества, которые могут оказать благотворное воздействие на организм.Диетолог Лорен Манакер рассказывает, что проглоченные арбузные семечки могут способствовать нормализации пищеварительной системы. Кроме того, компоненты, содержащиеся в этих семечках, могут помочь регулировать артериальное давление и защищать нервную систему.Она отмечает, что арбузные семечки богаты натуральными веществами, играющими важную роль в поддержании здоровья. Среди них можно выделить фолиевую кислоту, фосфор, жирные кислоты, железо и калий. Марганец, содержащийся в семечках, полезен для нормального функционирования мозга, а фосфор способствует укреплению костей и улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Стоит также отметить, что в черных семечках содержится гораздо больше клетчатки, чем в белых оболочках семян.Таким образом, несмотря на существовавшие долгое время мифы, арбузные семечки могут быть полезными для здоровья, при условии умеренного их употребления. Включение их в рацион питания может способствовать более эффективному функционированию организма и поддержанию общего благополучия.

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