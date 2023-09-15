Делайте это правильно: стоматолог Ломас рассказал, зачем очищать нос каждый вечер перед чисткой зубов

По словам врача, эта процедура должна стать частью вашей привычной вечерней рутины, тогда вы будете лучше спать и чувствовать себя по-настоящему отдохнувшим.Все мы знаем с малых лет: нужно чистить зубы по утрам и вечерам. Однако стоматолог Себастьян Ломас предупреждает: есть еще одно дело, которое было бы правильно ввести в свою вечернюю рутину. Доктор советует перед тем, как взять зубную щетку, тщательно прочистить и нос.Как объяснил Ломас в ролике для соцсетей, прочищать нос так же важно, как позаботиться о гигиене полости рта. Чистые носовые пазухи позволят вам лучше выспаться и не храпеть ночью.Если ваш нос забит, дышать вы, скорее всего, будете через рот, а заодно разбудите весь дом храпом. И другим выспаться не дадите, и сами можете проснуться разбитым.Как легко очистить носовые пазухи?Доктор Ломас показал такой способ: нужно встать прямо, вдохнуть через нос, а потом сделать выдох с закрытым ртом. Затем нужно зажать кончик носа и начать мотать головой из стороны в сторону так, чтобы уши почти касались плеч. После этого нужно заткнуть уши на 5 секунд, а потом сделать глубокий вдох и выдох.Впрочем, мнения пользователей по поводу этого совета разделились. Кто-то в комментариях благодарит доктора за прекрасную идею, а кто-то жалуется, что этот ритуал не дал никаких результатов. Некоторые пишут, что у них просто заложило уши после проделанных манипуляций.Другие способы очистить пазухиКак отмечает врач Иляна Гончарова, при некоторых болезнях стоит промыть нос. Сделать это нужно при следующих диагнозах:аллергический ринит;вазомоторный ринит;острый ринит;гайморит;синусит.Для этой процедуры врачи советуют использовать морскую воду, обычная может нарушить солевой баланс в организме. Отлично подойдет для этих целей специальная лейка.

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