Мышечные спазмы в ногах: причины их появления и лечение

Хорошее увлажнение организма может предотвратить и облегчить неприятные спазмы.Мышечные спазмы в ногах возникают, когда мышца непроизвольно сокращается и не может расслабиться. Это и вызывает боль. Далее мы расскажем вам об основных причинах таких судорог и средствах их устранения.Обычно это ощущается в задней части ноги (икре), хотя бывает и в других мышцах. Кроме того, часто возникает дискомфортное чувство скованности и напряжения, которое самопроизвольно исчезает в течение нескольких минут. Однако есть и те, у кого дискомфорт сохраняется дольше – по несколько часов.При этом очень важно выяснить причину, и посмотреть, какие меры можно предпринять, чтобы уменьшить дискомфорт. В этом разделе мы хотим поделиться подробной информацией и дать несколько практических рекомендаций, которые помогут вам действовать как можно скорее.Причины возникновения судорог в ногахСтатья, опубликованная Национальной медицинской библиотекой США, показала, что есть несколько факторов, связанных с появлением мышечных спазмов.Физическое перенапряжение, беременность и возраст – вот лишь некоторые из них. Однако в большинстве случаев это происходит, когда что-то нарушает оксигенацию мышц или вызывает чрезмерную потерю жидкости, солей и белков.Диета с низким содержанием магния и калия также играет роль в повторяющихся эпизодах этого состояния. Оба минерала укрепляют и расслабляют мышцы, способствуя хорошему кровообращению.Другая теория, опубликованная в 2016 году журналом Muscle & Nerve Magazine, предполагает, что причиной этих явлений может быть недостаточность биомеханики, которая также несет риск для системы кровообращения.Лечение подбирается в зависимости от причины. Однако в целом рекомендуется улучшить образ жизни: придерживаться здоровой диеты, больше пить и навсегда отказаться от малоподвижного образа жизни.Мышечные спазмы в ногах: советы, которые помогут от них избавитьсяДалее мы обсудим некоторые приемы, которые, если верить народной мудрости, могут быть полезны, чтобы избавиться от мышечных судорог. Готовы узнать о них? Поехали!Увеличьте потребление жидкостиПотребление воды необходимо для предотвращения мышечных болей. Все потому, что она помогает активировать кровообращение и улучшает транспортировку кислорода к клеткам.Изотонические же напитки, в свою очередь, также являются хорошим вариантом для регидратации организма. Особенно когда физическая активность или тепло привели к потере жидкости.Фактически, в статье, опубликованной Испанской федерацией спортивной медицины, объясняется, что они рекомендуются в основном спортсменам. Таким образом, они помогают восполнить минералы, которые “вымываются” вместе с потом (тело теряет их).Используйте горячие и холодные подушечкиСогласно следующей статье, опубликованной в Journal of Sports Sciences, тепло помогает уменьшить воспаление. Таким образом, используя грелку, вы сможете расслабить мышцу, когда она жесткая и напряженная из-за спазма.Холод же, напротив, будет идеальным средством для активизации кровообращения, как только исчезнет дискомфорт.Выполняйте упражнения на растяжкуУпражнения на растяжку и сгибание – одно из лучших решений для борьбы и предотвращения судорог в любой части тела. Их следует выполнять в конце спортивной тренировки, а также в течение рабочего дня.Согласно статье, опубликованной в Журнале Аргентинской ассоциации ортопедии и травматологии, растяжение конечностей активирует центральную нервную систему и заставляет ее посылать большее количество ингибирующих сигналов, чтобы успокоить недуг.Свободная одежда – еще одно средство от судорогКак только вы заметите первые признаки судороги, важно ослабить одежду, чтобы освободить место для мышцы. Помните, что тесная одежда затрудняет кровообращение и не позволяет быстро избавиться от этой проблемы.Если вы знаете, что страдаете от судорог, не носите утягивающую одежду. Отдавайте предпочтения той, что не сдавливает тело.Пересмотрите свой рацион питанияЕсли мышечные спазмы стали частью вашей повседневной жизни, вам может потребоваться пересмотреть питательные качества продуктов, которые вы потребляете. Поэтому не забудьте включить в свой рацион достаточное количество:КальцияЖелезаКалияМагнияВитамина ЕФолиевой кислотыВитамина В12Ниацина (витамина В3)Воспользуйтесь преимуществами оливкового маслаКак только вы почувствуете боль, возьмите немного оливкового масла на ладони и сделайте себе легкий массаж, надавливая кончиками пальцев.Как объясняется в статье, опубликованной несколькими исследователями из Университета Барселоны, массаж – еще одно средство от судорог, которое может облегчить состояние в критический момент.Народная мудрость гласит: оливковое масло, будучи настолько полезным для кожи, может способствовать противовоспалительному действию и, следовательно, облегчению состояния при мышечных спазмах.Примите теплую ваннуКогда мышечные спазмы нарушают ваш сон и снижают качество отдыха, лучше всего принять меры перед тем, как ложиться в постель. Налейте теплой воды и примите ванну, чтобы улучшить кровообращение в ногах и предотвратить судороги.Что делать, если судороги не проходят?Если все вышеперечисленные методы не дали желаемого результата и судороги продолжают вас беспокоить, то лучше обратиться за консультацией к специалисту.Ни в коем случае не игнорируйте данное явление. Помните, что о вашем здоровье лучше вас самих не позаботится никто. Чем раньше вы найдете причину, тем скорее почувствуете облегчение.

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