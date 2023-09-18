Стоматолог Касем перечислил самые вредные для зубов продукты

Состояние зубов зависит не только от соблюдения гигиены полости рта, но и потребляемых продуктов. Какие из них значительно вредят эмали, рассказал стоматолог Халед Касем.Во-первых, речь идет о кофе и чае с лимоном, сахаром или медом. Как объяснил врач, регулярное употребление данных напитков может привести к эрозии эмали.На втором месте антирейтинга расположилось овсяное молоко. По словам Касема, оно не наносит вреда зубам, однако в сравнении с обычным молоком не приносит им никакой пользы из-за отсутствия ряда компонентов. И если пить его на постоянной основе, то можно столкнуться с дефицитом важных для эмали микроэлементов.В-третьих, стоит следить за количеством в рационе сладких продуктов, в том числе сухофруктов и бананов. Стоматолог отметил, что они содержат в себе приличное количество сахарозы, глюкозы и фруктозы, которые вредят не только зубам, но и всему организму.

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