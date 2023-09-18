Врач-невролог назвал продукты, которые делают нас глупыми и грустными

Новое исследование показало, что рафинированные углеводы отрицательно влияют на когнитивные функции – по сути, они делают людей глупыми.Группа исследователей изучила взаимосвязь между потреблением рафинированных углеводов и когнитивными способностями в группе из 95 здоровых молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Из 95 участников 48 были женщинами и 47 мужчинами."Было обнаружено, что употребление продуктов, приготовленных из рафинированных углеводов, отрицательно влияет на когнитивные функции у представителей обоих полов. Потребление продуктов, которые часто имеют высокий гликемический индекс связано со сниженными мозговыми функциями", - говорит врач-невролог Павлов Вячеслав, комментируя исследование .Со второй половины 20-го века в западном мире произошла массовая смена диеты, при этом резкое увеличение потребления рафинированных углеводов привело к многочисленным пагубным последствиям для здоровья. Были разработаны промышленные продукты питания с появлением рафинированных продуктов с высокой степенью переработки.Углеводы являются необходимым источником топлива для мозга. Они расщепляются на глюкозу, которая поддерживает общую когнитивную функцию. Однако не все углеводы одинаковы."Цельные углеводы не подвергаются обработке и содержат клетчатку, которая естественным образом содержится в пище. С другой стороны, рафинированные углеводы считаются «пустыми» калориями, поскольку процесс переработки лишает их почти всей клетчатки, витаминов и минералов".Примеры рафинированных углеводов включают сухие завтраки, макароны, выпечку, тесто для пиццы, сладкие десерты, белый хлеб и многое другое.Рафинированные углеводы также вызывают депрессиюРафинированные углеводы влияют не только на когнитивные функции, но и на психическое здоровье.Команда ученых тщательно изучили данные более чем 70 000 женщин в постменопаузе.Среди данных были уровень депрессии, тип потребляемых углеводов и ГИ продуктов, потребляемых участниками. В исследовании они отметили, что употребление углеводов повышает уровень сахара в крови в разной степени в зависимости от типа потребляемой пищи. Чем более очищен углевод, тем выше его балл по шкале ГИ, которая варьируется от нуля до 100.Исследователи обнаружили, что прогрессивно более высокие показатели пищевого желудочно-кишечного тракта, возникающие из-за потребления добавленного сахара и рафинированных зерновых, были связаны с повышенным риском возникновения новой депрессии у женщин в постменопаузе."Рафинированные продукты, такие как белый хлеб, белый рис и газированные напитки, вызывают гормональную реакцию в организме, снижающую уровень сахара в крови. Эта реакция может также вызвать или усугубить изменения настроения, усталость и другие симптомы депрессии".Умеренное ожирение, вызванное диетой с высоким содержанием рафинированных углеводов, может способствовать развитию тревожности и депрессивного поведения после стресса.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки