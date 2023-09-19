5 признаков повреждения печени, которые можно распознать по лицу

Главный орган-фильтр не может болеть — печень разрушается, пока мы этого не замечаем. Поэтому так важно знать о «красных флагах», говорят врачи.Одна из главных функций печени — это фильтрация крови, которую орган пропускает через себя, освобождая от ненужных отходов. Однако именно печень врачи называют «молчаливой»: если с ней не все в порядке, то человек может долго этого не замечать. Орган месяцами или даже годами не болит, в то время как заболевание успешно его атакует.Один из самых распространенных диагнозов, с которым сталкиваются медики, — это жировая болезнь печени.Жировая болезнь печени — состояние, при котором в печеночных клетках происходит накопление жира. Это может быть как реакцией органа на различные токсические воздействия, так и симптомом какого-либо заболевания и патологических изменений в организме. Чаще всего от этой болезни страдают люди с лишним весом.В жировой болезни печени необязательно будет виноват алкоголь. Например, орган-фильтр может легко пострадать из-за неправильного питания, обилия жирной и соленой пищи в рационе, дефицита физической активности.По словам доктора Ромеша Ангунавелы, некоторые признаки повреждения печени вы можете увидеть в зеркале. К ним относятся:желтая кожа лица и/или пожелтевшие белки глаз;покрасневшая кожа лица, словно вы только что пробежали километр;появление на лице мелких «нитей» — сосудов, которые вдруг стали просвечивать;розацеа,«восковая маска» — кожа на лице выглядит так, словно на нее нанесли тонкий слой воска.Такие изменения на коже появляются, когда печень уже начала отказывать. Орган пытается очистить организм от различных отходов, но ему уже не хватает для этого мощностей.«Например, желтуха, из-за которой кожа и глаза становятся желтыми, возникает из-за повышения уровня билирубина в организме. Если печень перестает функционировать должным образом, билирубин не будет высвобождаться», — приводит пример доктор Ромеш Ангунавела.Если печень страдает, то это грозит не только жировой болезнью. Орган могут поразить цирроз, гепатит, желчнокаменная болезнь и другие опасные патологии.

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