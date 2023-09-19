Эти 6 признаков деменции видны только близким, человек не подозревает, что болен
Деменция может проявляться симптомами, которые могут быть похожи на возрастные изменения: забывчивость, резкость в суждениях, капризность. Опасность в том, что если отмахиваться от признаков-звоночков слабоумия и не обращать на них внимания, то помочь близкому человеку с неизлечимой болезнью будет сложнее.
Врачи уже давно сделали печальный вывод: деменция стремительно молодеет. Если раньше от этой болезни страдали пожилые люди, то сейчас первые признаки появляются и у тех, кому даже нет тридцати. Описаны случаи, когда от нейродегенеративного заболевания страдали маленькие дети.
Бернадетт Моссман, эксперт по деменции, уверен: первые тревожные звоночки должны заметить именно близкие пострадавшего. Человек, у которого развивается заболевание, даже не догадывается о том, что болен.
6 признаков, по которым можно распознать деменцию
Человек начал забывать очевидные вещи: где находится ближайший магазин, какого цвета его осеннее пальто, в котором он ходит уже несколько лет.
Ему трудно сконцентрировать свое внимание на чем-то определенном.
Пострадавшему стало сложно выполнять повседневные задачи: одеться по погоде, приготовить ужин.
Человек постоянно следит за разговором, переспрашивает, так как не может уловить суть.
Он путается во времени, не может понять, как давно совершал какое-либо действие.
У него постоянно меняется настроение, хотя причин для гнева или слез нет.
«Важно внимательно следить за поведением человека, если оно кажется вам странным. Проводите больше времени с близким, можете даже записывать все, что вас тревожит. Это будет ценно для врача», — говорит Бернадетт Моссман.
Важно не затягивать и как можно скорее отвести человека с деменцией к неврологу. Даже если вы сомневаетесь в том, что он болен, осмотр специалиста точно не будет лишним. Нейродегенеративное заболевание невозможно вылечить, но реально замедлить его течение и улучшить качество жизни пострадавшего. Главное — не откладывать визит к врачу на потом.
Когда человек с деменцией должен быть под постоянным присмотром
Нередко в семьях, где близкий человек страдает деменцией, встает вопрос — нанять сиделку или устроить родственника в социальное учреждение. Второй вариант выбирают реже: люди считают, что стыдно отдавать родных мать, отца, дедушку в дом престарелых при живых-то родственниках.
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