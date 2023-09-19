Эти 6 признаков деменции видны только близким, человек не подозревает, что болен

Люди, которые пострадали от деменции, редко осознают, что с ними что-то не так. Поэтому, если вам кажется, что близкий человек ведет себя странно, скорее всего, так оно и есть. Врачи назвали главные признаки, по которым можно распознать болезнь.Деменция может проявляться симптомами, которые могут быть похожи на возрастные изменения: забывчивость, резкость в суждениях, капризность. Опасность в том, что если отмахиваться от признаков-звоночков слабоумия и не обращать на них внимания, то помочь близкому человеку с неизлечимой болезнью будет сложнее.Врачи уже давно сделали печальный вывод: деменция стремительно молодеет. Если раньше от этой болезни страдали пожилые люди, то сейчас первые признаки появляются и у тех, кому даже нет тридцати. Описаны случаи, когда от нейродегенеративного заболевания страдали маленькие дети.Бернадетт Моссман, эксперт по деменции, уверен: первые тревожные звоночки должны заметить именно близкие пострадавшего. Человек, у которого развивается заболевание, даже не догадывается о том, что болен.6 признаков, по которым можно распознать деменциюЧеловек начал забывать очевидные вещи: где находится ближайший магазин, какого цвета его осеннее пальто, в котором он ходит уже несколько лет.Ему трудно сконцентрировать свое внимание на чем-то определенном.Пострадавшему стало сложно выполнять повседневные задачи: одеться по погоде, приготовить ужин.Человек постоянно следит за разговором, переспрашивает, так как не может уловить суть.Он путается во времени, не может понять, как давно совершал какое-либо действие.У него постоянно меняется настроение, хотя причин для гнева или слез нет.«Важно внимательно следить за поведением человека, если оно кажется вам странным. Проводите больше времени с близким, можете даже записывать все, что вас тревожит. Это будет ценно для врача», — говорит Бернадетт Моссман.Важно не затягивать и как можно скорее отвести человека с деменцией к неврологу. Даже если вы сомневаетесь в том, что он болен, осмотр специалиста точно не будет лишним. Нейродегенеративное заболевание невозможно вылечить, но реально замедлить его течение и улучшить качество жизни пострадавшего. Главное — не откладывать визит к врачу на потом.Когда человек с деменцией должен быть под постоянным присмотромНередко в семьях, где близкий человек страдает деменцией, встает вопрос — нанять сиделку или устроить родственника в социальное учреждение. Второй вариант выбирают реже: люди считают, что стыдно отдавать родных мать, отца, дедушку в дом престарелых при живых-то родственниках.

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