Эндокринолог Павлова: отказ от газировки поможет сбросить лишний жир

Ученый-эндокринолог Зухра Павлова: благодаря отказу от сладкой газировки можно нормализовать углеводный баланс и избавиться от лишнего жира.Эндокринолог Павлова констатировала в интервью, что привычка пить сладкую газировку является одним из ключевых факторов быстро развивающегося ожирения. Людям, которые мечтают сбросить лишний жир и похудеть, профессор Павлова посоветовала проанализировать, как часто и в каком количестве они пьют газировку и другие сладкие напитки. Специалистка подчеркнула, что в первую очередь отказ от подслащенных жидкостей помогает сбросить лишний жир и вес.«Я постоянно говорю, что калорийность нужно снижать прежде всего за счет урезания простых углеводов и особенно сладких напитков», - поделилась врач одним из главных правил похудения .Эндокринолог уточнила, что газировка и другие сладкие напитки содержат в себе такое большое количество сахара, какое человек не съел бы в твердом виде. В жидком виде он поглощается незаметнее, тем более, что газированные напитки могут содержать добавки, специфическим образом влияющие на центры головного мозга, ответственные за восприятие сладкого вкуса. Из-за такого влияния мозг утрачивает функцию контроля над поглощением сахара, организм не пресыщается им. В результате тело получает огромное количество энергии, которое им не расходуется и откладывается как запас в виде жира. Чтобы покончить с этим, нужно перестать употреблять любое сладкое питье, в особенности газировку.«Отказ от сладких газировок приведет в порядок углеводный обмен, поможет сбросить лишний жир, сократит риск развития метаболических нарушений», - резюмировала Павлова.

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