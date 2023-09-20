Эти проблемы на работе повышают риск инфаркта у мужчин в два раза — исследование

Ученые из Канады сделали вывод: определенная обстановка на работе может сильно повлиять на мужское здоровье и довести до инфаркта. При этом в исследовании аналогичной взаимосвязи у женщин выявить не удалось.Все мы в той или иной степени устаем от работы: кто-то засиживается в офисе до позднего вечера, у других непростые отношения с коллегами или руководством. Есть и такие, кому свои ежедневные обязанности просто не нравятся.Группа экспертов Университета Квебека в Канаде провела исследование, чтобы выяснить, как условия на работе могут повлиять на здоровье мужчин и женщин. В эксперименте приняли участие 6465 добровольцев: 3118 мужчин и 3347 женщин. Средний возраст испытуемых составил 45 лет.Ученые попросили добровольцев заполнить специальные анкеты. Участники рассказывали, сколько времени они проводят на работе, какие у них отношения в коллективе, как часто они стрессуют или испытывают различные недовольства.После этого ученые в течение 18 лет (с 2000 по 2018 год) наблюдали за медицинскими показателями участников эксперимента, особое внимание уделяя состоянию сердечно-сосудистой системы.Риски повышаютсяОказалось, что у мужчин потенциальный риск заработать проблемы с сердцем повышается на 49%, если они страдают от одной из двух проблем на работе:ощущение, что их недооценивают, то есть дисбаланс вложенных усилий и полученного вознаграждения;ежедневное напряжение, стрессовые условия на работе.Также выяснилось, что у мужчин, которые на работе одновременно испытывали и стресс, и недовольство, что их труд не ценят, риск инфаркта и других сердечных проблем возрастал сразу в два раза.Ученые заверяют: эти факторы риска можно приравнять к ожирению. То есть негативные эмоции на работе сказываются на сердце так же, как и лишний вес!«Когда сотрудники-мужчины вкладывают много усилий в свою работу, но воспринимают вознаграждение, которое они получают взамен, — например, зарплату, признание — как недостаточные или не соответствующие затраченным усилиям, то это отражается не только на психическом, но и на физическом здоровье», — говорит ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Матильда Лавин-Робишо.У женщин — иначеНесмотря на то что в исследовании участвовали как мужчины, так и женщины, ученые не смогли найти связь между здоровьем сердца и различными факторами стресса у участниц-женщин.Однако это вовсе не значит, что стресс на работе не вредит женскому здоровью. Проблемы с психикой, депрессия, обострение хронических заболеваний — все это может появиться из-за негативных переживаний независимо от пола и возраста.«Наше исследование подчеркивает острую необходимость активно решать проблемы стрессовых условий труда, создавать более здоровую рабочую среду, приносящую пользу работникам и работодателям», — заключила Лавин-Робишо.

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