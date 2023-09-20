Nanoscale: новая мощная молекула может изменить правила игры в борьбе с прыщами

Антибактериальное соединение, доставленное в микроскопические оболочки, вскоре может принести облегчение сотням миллионов людей, страдающих воспалительным заболеванием кожи, обыкновенными угрями.Это заболевание, вызванное чрезмерным ростом кожной бактерии Cutibacterium Acnes, приводит к неприятным высыпаниям небольших пустул.Хотя существуют способы ограничить рост бактерий, например, с помощью антибиотиков или гормонов, которые уменьшают количество кожного жира, питающего микробы, многие из них имеют побочные эффекты или становятся неэффективными по мере адаптации бактерий.Новое лечение основано на антибиотике наразине. Обычно используемый для предотвращения инфекций у домашнего скота и птицы, он может иметь потенциал в качестве лечения, против которого C.acnes еще не выработала устойчивость.В этом последнем исследовании, проведенном исследователями из Университета Южной Австралии и Университета Аделаиды в Австралии, а также Университета Экс-Марсель во Франции, антибиотик показал свою эффективность против целевого патогена в лабораторных условиях.Более того, команде удалось продемонстрировать, что доставка наночастиц может значительно улучшить эффективность лечения.Завернутый в крошечные капсулы, в тысячу раз меньшие, чем одна прядь человеческого волоса, называемые наномицеллами, наразин может проникать гораздо глубже в кожу, чем когда он был только смешан с водой.Фактически, команда обнаружила, что их специальная система доставки наночастиц улучшила растворимость более чем в 100 раз по сравнению с простой водной смесью. Частично это произошло благодаря использованию Soluplus, соединения, которое улучшило растворимость наномицелл и стабильность доставки лекарств.«Мицеллярный состав был эффективен в доставке наразина к участкам, пораженным прыщами, в отличие от сложного раствора, который не мог проникнуть через слои кожи», — говорит ученый-фармацевт Санджай Гарг из Университета Южной Австралии.Хотя исследователи использовали для своих экспериментов кожу свиного уха, в случае настоящих прыщей препарат должен был бы проникнуть в волосяные фолликулы под кожей. В этих фолликулах и связанных с ними сальных железах процветает C.acnes.Следующим шагом будет, конечно, посмотреть, как это работает на реальных людях, но первые признаки обнадеживают: основываясь на этих результатах, гель наночастиц наразина может проникнуть глубоко туда, где скрываются C.acnes, и нанести большой вред бактериям, когда оно попадает туда.Еще одним обнадеживающим открытием стало то, что гель, полученный учеными, оставался стабильным при комнатной температуре в течение четырех недель. Это еще один хороший знак с точки зрения возможности подготовить лечение к использованию.Исследователи продолжают узнавать больше о причинах прыщей, а лучшее понимание этого недуга означает лучшее понимание того, какие методы лечения могут работать лучше всего, особенно учитывая, что существующие методы лечения становятся менее эффективными из-за медленного снижения устойчивости к антибиотикам.«От прыщей серьезно страдают примерно 9,4 процента населения мира, в основном подростки, и они вызывают страдания, смущение, тревогу, низкую уверенность в себе и социальную изоляцию среди больных», — говорит ученый-фармацевт Фатима Абид из Университета Южной Австралии. «Хотя от прыщей назначают множество пероральных препаратов, они имеют ряд вредных побочных эффектов, и многие из них плохо растворяются в воде, поэтому большинство пациентов и врачей предпочитают местное лечение».

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