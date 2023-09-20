Neuralink набирает добровольцев для испытания мозгового имплантата на людях с параличом

В I клиническом испытании Neuralink, направленном на оценку безопасности и функциональности новаторского импланта мозг-компьютер, начат набор испытателей, сообщается на сайте компании. Исследование, получившее название PRIME (Точный Роботизированный Имплантированный Интерфейс мозг-компьютер), это значительный шаг в прогрессе медицинских технологий и может принести надежду людям с ограниченной подвижностью.Данное исследование, разрешение на проведение которого выдала FDA (комитет по контролю за продуктами и лекарствами США), направлено на оценку безопасности имплантата N1 и хирургического робота R1. Робот будет использован для установки сверхтонких и гибких нитей импланта N1, контролирующем движения, в мозг испытателя. После процедуры имплантат N1 будет невидимым с косметической точки зрения и будет записывать и передавать мозговые сигналы в специальное приложение для их декодирования. Главной целью этой технологии является предоставление людям с параличом возможности управления компьютером и устройствами силой мысли.Участниками программы могут стать люди, столкнувшиеся с квадриплегией в результате травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза (ALS). Это исследование представляет собой перспективный шаг в направлении разработки универсального мозгового интерфейса, который поможет восстановить автономию и улучшить качество жизни людей, столкнувшихся с серьезными медицинскими проблемами.

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