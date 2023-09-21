Невролог Вознюк рассказал о работе по поддержке умственного здоровья

Врач-невролог Игорь Вознюк рассказал о необходимых действиях для поддержания умственного здоровья.По словам специалиста, зарубежные и отечественные ученые сейчас работают над тем, чтобы сделать возможным распознавание патологических процессов. Более того, современная медицина также направлена и на прогнозирование и раннее выявление нейродегенерации.Это важно, потому что способствует ускоренному процессу лечения еще до того, как человек начнет терять умственное здоровье. С данной целью ученые создали проект «когнитивное долголетие», где изучают процессы, указывающие на метаболические и морфологические модификации головного мозга.Врач также сообщил, что развитие нейронауки в России необходимо.— Россия — это среда обитания ученых, источник научных идей и практических решений для всего мира. Так было всегда. Поэтому научное развитие — это для нас естественный процесс, — отметил эксперт.Ученые Нью-Йоркского университета также заинтересованы в исследованиях когнитивных функций мозга. Так, они выяснили причины ослабления умственных способностей у людей после 52 лет, которые связали с высокими температурами.

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