Боитесь болезни Альцгеймера? Делайте эти три упражнения, чтобы защитить здоровье мозга

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции. Риск заболеть серьезно возрастает после 65 лет. Однако, чтобы этого не случилось, заботиться о здоровье мозга надо начинать намного раньше.21 сентября в мире отмечают День борьбы с болезнью Альцгеймера. Визитной карточкой этого заболевания считаются нарушения памяти, а основной причиной — накопление патологических белков в тканях головного мозга. Точного ответа на вопрос, почему именно это происходит и что становится триггером, пока у ученых нет.До сих пор невозможно и полностью излечиться от слабоумия, хотя современные средства позволяют серьезно затормозить его развитие и улучшить качество жизни заболевших.Как не встретиться с АльцгеймеромИзвестны также и способы, которые помогают как можно дольше сохранить ясный ум, хорошую память и защититься от деменции. Как напомнили в Мариинской больнице, профилактика болезни Альцгеймера включает:качественный сон. Отдых важен для восстановления мозга и сохранения когнитивных функций;здоровое питание. Употребляйте омега-3 жирные кислоты, фрукты, орехи, овощи — они полезны для мозговой активности;физические нагрузки. Спорт улучшает кровообращение и приток кислорода к мозгу;регулярные умственные тренировки. Разгадывайте головоломки, кроссворды и вообще все время старайтесь учиться чему-то новому — все это развивает умственные способности;практики медитации. Они уменьшают стресс, способствуют ясности ума и улучшают память.Три простых упражнения для мозгаИнструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов показал комплекс простых упражнений для здоровья мозга. Они подойдут для всех, а выполнять их можно прямо на рабочем месте. Главное — делать это регулярно.Сядьте на стул. Вытяните правую руку перед собой — кисть расправлена, ладонь направлена вниз. Левую руку сложите в кулак, расположив его под подбородком. Далее поменяйте руки местами — левую вытяните, а правую — сожмите в кулак под подбородком. Повторяйте так 8-10 раз.Сложите пальцы обеих рук в знак «зайчика», а затем — в кольцо или всем известный знак «окей». Меняйте так положение пальцев 8-10 раз.Пальцы сожмите в кулак, а указательные — оставьте прямыми. Затем хлопните в ладоши и снова сложите пальцы в кулак, но уже выпрямив не указательный палец, а мизинец. Повторяйте движения 8-10 раз.

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