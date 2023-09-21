Ранние признаки Альцгеймера появляются в носу раньше, чем проблемы с памятью

Исследования выявили предупреждающий знак, который может появиться на десять лет раньше других симптомов.Проблемы с памятью, особенно попытки вспомнить недавние события, обычно являются самыми ранними признаками деменции. Однако исследования показали, что ваш нос может содержать подсказки даже до того, как возникнут проблемы с памятью."Одним из ранних признаков болезни Альцгеймера, которая является наиболее распространенной формой деменции во всем мире, является аносмия (потеря обоняния) или гипосмия (снижение обоняния). Эти два красных флажка могут проявиться до того, как появятся другие признаки, что потенциально помогает обнаружить заболевание раньше", - говорит врач-невролог Александра АлехинаИсследование показало, что снижение обоняния связано с более быстрым развитием патологии, связанной с болезнью Альцгеймера, наблюдаемой при сканировании мозга.Глядя на людей в возрасте 70 лет, исследовательская группа заметила, что те, кто не мог распознать запахи таких предметов, как розы, лимоны и лук, с большей вероятностью разовьют в течение следующего десятилетия ошеломляющее состояние.«Обонятельная луковица, которая имеет решающее значение для обоняния, поражается довольно рано в ходе болезни. Считается, что запах может быть доклиническим индикатором деменции, тогда как слух и зрение могут играть большую роль в развитии деменции».Другие ранние признаки деменции, которые могут появиться до потери памяти:Нетвердая походкаНеуклюжестьТрудности с координацией.Тремор или скованность в конечностях.Физические симптомы чаще связаны с определенными типами деменции, такими как деменция при болезни Паркинсона. Каждый человек может испытывать деменцию по-разному, что приводит к разнице в прогрессировании симптомов,Хотя изменение способности обоняния может вызвать тревогу, врач-невролог отмечает, что также стоит знать характерные признаки болезни Альцгеймера.Алехина также отмечает, что основным симптомом заболевания мозга на ранних стадиях являются провалы в памяти.Рекомендуется обратить внимание на следующие признаки:Забывание о недавних разговорах или событияхНеправильная установка предметовЗабывание названий мест и предметов.Проблемы с подбором правильного словаПостоянно задавать вопросыДемонстрирует недальновидность или вам труднее принимать решенияСтановитесь менее гибкими и более нерешительными, чтобы пробовать что-то новое.Если у вас или у кого-то из ваших знакомых наблюдаются симптомы деменции, «хорошей идеей» будет обратиться к врачу общей практики, рекомендует Алехина. Ваш врач может провести простые тесты, чтобы установить причину этих симптомов, и при необходимости направить вас к специалисту.Ранняя диагностика открывает двери для дальнейшего ухода и лечения. Раннее вмешательство, в свою очередь может помочь справиться с симптомами и обеспечить необходимую поддержку.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки