Ученые выяснили, какие профессии повышают риск деменции. Результат оказался неожиданным

Авторы исследования сравнили, кто больше рискует столкнуться со старческим слабоумием — люди, которые работают в офисе, или те, кто занят физическим трудом. Вывод удивил даже самих авторов работы.Ни для кого не секрет, что профессия может сильно влиять на наше здоровье. Еще бы, ведь на работе многие из нас проводят большую часть дня.Ученые решили проверить, какие профессии увеличивают риск столкнуться с деменцией в старости. Результаты их удивили. Оказалось, что физический труд на самом деле может увеличить риски, а не наоборот, как считалось раньше.Это может показаться не очень-то логичным. Ведь ученые всегда говорят о том, что физическая активность помогает защитить свой мозг от деградации.Неожиданные выводыИсследование, опубликованное в издании The Lancet, показало: люди, которые работают на должностях, требующих средней и высокой физической активности (например, продавцы в розничной торговле, помощники медсестер, санитары, фермеры), имеют больший риск развития деменции или легких когнитивных нарушений.У тех, кто в период с 33 до 65 лет трудился на подобной работе, риск развития деменции после 70 лет был на 72% выше, чем у офисных сотрудников.Детали исследованияАвторы работы проанализировали данные одного из крупнейших в мире популяционных исследований деменции HUNT4 70+, в ходе которого были собраны данные с 2017 по 2019 год среди взрослых в Норвегии.В него вошли 7005 человек. Участники опроса должны были рассказать, кем они работали в период с 33 до 65 лет. Ученые оценивали связь риска развития деменции в возрасте 70 лет и старше.У 92 человек, участвовавших в исследовании, была диагностирована деменция, а у 2407 — MCI, ранний признак расстройства.Возможные причиныУченые не смогли найти точной причины, почему так происходит. Однако авторы работы предположили, что повышенные нагрузки на такой работе заставляют уставать тело и разум. Времени на отдых и восстановление нередко не хватает, и со временем перенапряжение приводит к истощению, что и ухудшает когнитивные функции.Кроме того, изученные профессии часто включают длительное стояние, ручной труд, стресс, повышенный риск выгорания и жесткий график. А еще именно такие работы нередко подвергают людей более высокому риску потерять слух, а это тоже отрицательно сказывается на мозге.Кроме того, свою роль может сыграть социально-экономический статус. Люди, которые заняты низкоквалифицированным и физическим трудом, нередко с детства растут в менее благополучных условиях, а иногда еще и имеют более низкие когнитивные способности в детстве.Еще одно возможное объяснение: более высокие физические нагрузки в более позднем взрослом возрасте ранее были связаны с меньшим размером гиппокампа и ухудшением памяти.Гиппокамп — часть мозга, ответственная за память и будущее. Исследования показали, что люди, занятые физическим трудом, в позднем возрасте хуже справляются с когнитивными тестами

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