Как отличить деменцию от Альцгеймера и сберечь ясность ума

В пожилом возрасте когнитивные способности у многих людей снижаются. Возникают связанные с этим заболевания – сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера. О том, чем различаются эти заболевания и как противостоять недугам, рассказала невролог Люберецкой областной больницы Дарья Ремезова..От сосудистой деменции болезнь Альцгеймера отличается прежде всего снижением кратковременной памяти. Человек может плохо помнить события сегодняшнего и вчерашнего дня, но в деталях может рассказать события прошлых лет: где учился, с кем работал, и даже без запинки может прочесть стихи, которые когда-то учил, разъясняет невролог. Заболевание делает человека совершенно беспомощным – он может забыть, например, куда положил очки, или заблудиться по дороге из магазина домой…Обычно болезнь Альцгеймера проявляет себя с 60-70-летнего возраста и течет агрессивно – в течение нескольких лет человек полностью теряет память», а вот сосудистая деменция протекает более мягко, но возникает не на пустом месте, поясняет специалист. Деменция является результатом других заболеваний: многолетней гипертонии, атеросклероза сосудов, когда в них образуются бляшки, сахарного диабета. Главная задача заметить начальные стадии этих заболеваний. Если человек часто забывает, куда шел, что делал, в течение месяца и больше зацикливается на какой-нибудь мелочи, надо в срочном порядке обращаться к неврологу.Бывают случаи, когда пожилого человека на консультацию к врачу родственники приводят, когда он уже ничего не помнит. Не стоит до этого доводить – к специалисту нужно обратиться при первых признаках ослабления памяти, подчеркивает Ремезова, добавляя, что доктор поставит диагноз и сделает назначения по лечению, даст советы, как сохранить интеллект и навыки самообслуживания, – чтобы пожилой человек выключал за собой газ или утюг, не потерял ключи, самостоятельно мог покупать продукты в магазинах и выходить на прогулку. Все это что только поспособствует качеству и увеличению продолжительности жизни пациента.Вообще же, чтобы сберечь ясность ума, напомнила специалист, необходимо его ежедневно тренировать – разгадывать кроссворды, ребусы, читать вслух и общаться с родственниками, вспоминать события, имена, даты. Также важно развивать кругозор для формирования новых нейронных связей в головном мозге – включить в распорядок дня прогулки на свежем воздухе, мозгу нужен кислород, сбалансировано питаться и принимать в пищу омегажирные кислоты. Чтобы сохранить память, эти рекомендации нужно начинать выполнять с 50-летнего возраста, резюмировала Ремезова.

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