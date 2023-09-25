Как убрать головную боль, вызванную стрессом, быстро и безопасно — советуют врачи

Если из-за переутомления на работе, проблем в семье или бурной ссоры с близким человеком у вас разболелась голова, это неудивительно. Такое случается у всех. Как себе помочь, не расчехляя аптечку, рассказывает врач.Головные боли, связанные с перенапряжением и тягостными переживаниями, не опасны для жизни. Но они могут резко ухудшить наше самочувствие. Чаще всего в стрессовых ситуациях могут возникать два типа боли: мигрень и головная боль напряжения. Они отличаются локализацией и проявлением.О связи головной боли и стресса «Доктору Питеру» рассказала Надежда Головчанская — врач-невролог, рефлексотерапевт клиники «АБИА». А врач-терапевт объяснил, как избавиться от боли без лекарств.Почему возникает больОсновная причина головной боли при стрессе — это изменение гормонального фона, избыток стрессовых гормонов в крови, влияющий на метаболизм и тонус сосудов и мышц.Адреналин и кортизол приводят к спазму капилляров и мышц, что ухудшает кровоснабжение тканей, включая головной мозг, и приводит к избыточному напряжению мышц (формируется мышечный спазм).Поскольку нервные клетки тратят на свою активность большое количество энергии (мозг расходует до 20% суточной калорийности), важно непрерывное поступление кислорода и глюкозы. При сужении сосудов на фоне стресса доставка «топлива» ухудшается, а вот нагрузка на мозг — возрастает. Он работает в авральном режиме, с перенапряжением.Также на фоне стресса ухудшается синтез серотонина — гормона удовольствия, обладающего успокоительным и обезболивающим эффектами. Его нехватка в организме не дает успокоиться, расслабиться, что усиливает болевые ощущения.Признаки стрессовой болиО том, что переживания и проблемы отражаются на нашем теле, ярко сигнализируют различные симптомы, чаще всего головная боль. При стрессе она имеет свои, достаточно специфические характеристики:чувство тяжелой головы;неприятная ломота, давление в области затылка;ощущение пульсации в висках.«Обычно дискомфорт возникает спустя пару часов после стрессового события, головная боль может усиливаться к вечеру, по мере утомления. Обычно после отдыха, сна или приема анальгетических препаратов такая боль ослабевает или полностью проходит», — объясняет врач.Как справиться без лекарств«Любые таблетки, которые обладают обезболивающим эффектом, имеют помимо своих показаний еще и целый список противопоказаний и побочных эффектов. Поэтому стоит отставить их на самый крайний случай, принимать постоянно препараты не стоит», — рекомендует терапевт Сергей Краюшкин.Лучше при первых же неприятных ощущениях по возможности успокоиться, отвлечься, если есть возможность — выйти на свежий воздух, подышать, сделать небольшую гимнастику. Нередко головную боль усиливают духота, жаркий и сухой воздух помещения, шум и яркий свет.Есть и другие способы убрать головную боль.1. Поможет немного сладкогоИногда голова может болеть на фоне голода, если уровень глюкозы в крови снижен. При стрессе организм активнее расходует ресурсы, в том числе и глюкозу для работы клеток, а мозгу она особенно нужна, чтобы нейроны были активны. Поэтому попробуйте найти уютный уголок, где можно расслабиться и выпить чашку сладкого чая или сока, съесть конфету или кусочек шоколада. Порция глюкозы поможет поддержать нервную систему.2. Есть возможность — спиПри головной боли может помочь отдых и сон, пусть даже всего на пару часов. Нередко именно так организм сигналит нам о том, что мы банально вымотались и устали, пора немного передохнуть. На фоне стресса мышцы находятся в тонусе, тело напряжено, что добавляет проблем.3. Легкий массажЧтобы немного расслабиться, отвлечься при головной боли, поможет массаж шеи и волосистой части головы, прохладное влажное полотенце на лоб, отдых в затемненном прохладном помещении.Когда надо к врачу«Если головная боль стала частой, почти ежедневной, эпизоды возникают чаще 10-15 раз в месяц, стоит посетить врача, совместно с ним разобраться в причинах, — объясняет врач. — Не всегда причина в стрессах, могут быть проблемы посерьезнее, и их стоит исключить. Это могут быть:гипертоническая болезнь;опухолевые процессы;инфекционные заболевания;эндокринно-обменные расстройства;патологии зрения и ЛОР-органов.Если же серьезные проблемы не выявлены, а голова все равно часто болит, врач поможет снизить влияние факторов, которые ее провоцируют».

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