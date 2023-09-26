Врач рассказал о ранних признаках деменции, которые проявляются при общении

По словам врача, ваше чувство юмора и поведение по отношению к другим людям могут указывать на лобно-височную деменцию.Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции, существуют и другие заболевания головного мозга, такие как лобно-височная деменция. Этот тип деменции, воздействуя на переднюю и боковую части мозга в области висков, может повлиять на ваше поведение, личность и речь.Врач поделился «ранними» признаками, которые могут вызвать тревогу.По мнению эксперта, в социальных ситуациях могут возникнуть первые тревожные сигналы. Люди с заболеванием мозга могут начать делать «бесчувственные» высказывания или шутки или даже думать, что другие «бесчувственны».«Ранние признаки лобно-височной деменции могут привести к изменениям личности. Причина такого поведения в том, что деменция вызывает недостаток социального понимания или осведомленности. Часто пациенты с деменцией могут отпускать неуместные шутки и/или проявлять недостаток такта, но пациенты также могут быть замкнутыми, что может быть для них нехарактерно», - говорит врач-невролог Александра Алехина .Хотя эти признаки могут указывать на заболевание, также рекомендует обратить внимание на следующее:Апатия или нежелание говоритьИзменение личности и настроения (например, депрессия)Отсутствие сдержанности или отсутствия социального такта.Навязчивое или повторяющееся поведение (например, навязчивое бритье или собирание предметов)Необычное вербальное, физическое или сексуальное поведение.Врач посоветовала обратиться к врачу общей практики, если вы или кто-то из ваших знакомых страдаете признаками лобно-височной деменции.Как только диагноз подтвердится, постарайтесь относиться ко всему поведению как к форме общения или сообщения. Например, гнев может быть посланием замешательства, страха или боли.«Постарайтесь как можно скорее выявить триггеры. Например, нарушение распорядка дня может вызвать у человека расстройство. Психообразование для близких может помочь поддержать пациента, что может способствовать развитию отношения принятия».Каждый 11 человек старше 65 лет страдает этим заболеванием, и ожидается, что это число будет расти из-за увеличения продолжительности жизни.Распознавание ранних признаков деменции имеет решающее значение для своевременного вмешательства и поддержки. Оставаясь информированными и бдительными, люди и их близкие могут предпринять активные шаги для управления этим заболеванием и поддержания хорошего качества жизни.

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