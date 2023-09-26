Эндокринолог рассказала о первом тревожном признаке рака щитовидной железы

Шишка может быть одним из первых признаков рака щитовидной железы.Рак щитовидной железы – это рак, обнаруживаемый в щитовидной железе. Хотя это довольно редкое явление, как и любой другой вид рака, знание симптомов может привести к раннему выявлению и более успешному лечению.Медленно растущая шишка на шее может стать первым тревожным сигналом.«Узел спереди, в нижней части шеи, который обычно твердый и постепенно увеличивается. Это не больно», - говорит врач-нутрициолог Антонина Гуреева .По словам врача, также могут возникнуть четыре других симптома. Они могут включать хриплый голос или боль в горле.Человек с раком щитовидной железы может также испытывать трудности с глотанием или дыханием, боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то давит на шею.Другие симптомы, которые могут последовать за этим, включают:Красное лицо, известное как приливыМягкий стул или диареяПотеря весаКашель.«Эти симптомы очень распространены и могут быть вызваны множеством различных заболеваний», — сказала она.Такие симптомы могут указывать на болезнь Лайма, заболевания щитовидной железы, доброкачественный многоузловой зоб и болезнь Грейвса.«Обратитесь к врачу, если у вас есть шишка на шее, которая либо новая, либо уже существующая, которая становится больше», — посоветовала эндокринолог.Что касается осипшего голоса или кашля, то если они сохраняются в течение трех недель и дольше, пора пройти обследование у врача.«Вам следует срочно обратиться к врачу или позвонить в скорую, если у вас проблемы с глотанием или дыханием», — призвала Гуреева.Рак щитовидной железыВрачи еще не знают, что заставляет клетки щитовидной железы становиться раковыми, хотя известно, что воздействие радиации и определенных генетических факторов увеличивает риск рака щитовидной железы.«Любой может заболеть раком щитовидной железы, и хотя это заболевание не всегда можно предотвратить, существуют способы минимизировать риск его развития. Внесение здоровых изменений может снизить ваши шансы заболеть им и другими видами рака», — уверяет эндокринолог.Три совета, которые помогут снизить риск рака:Похудейте, если у вас избыточный весСократите потребление алкоголяБросьте курить, если вы курите.Если у вас действительно развился рак щитовидной железы, существуют разные типы заболевания.Тип рака щитовидной железы относится к типу клеток, в которых начался рак. Самый распространенный тип — папиллярный рак щитовидной железы. Диагноз также будет включать стадию рака и распространение опухоли на другие части тела.Вся эта информация проинформирует вашего врача о дальнейших шагах в лечении.Как лечится рак щитовидной железы?Большинство случаев рака щитовидной железы можно вылечить с помощью лечения.Обычно людям с раком щитовидной железы требуется хирургическое вмешательство: удаление всей щитовидной железы (тотальная тиреоидэктомия) или ее части (частичная или гемитиреоидэктомия). Иногда также необходимо удалить близлежащие лимфатические узлы.Другие методы лечения включают заместительную терапию гормонами щитовидной железы и лечение радиоактивным йодом. Некоторым людям также необходима химиотерапия, таргетная медикаментозная терапия или внешняя лучевая терапия.

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