«Секретная суперсила» коллагена, который улучшает качество вашего сна

Врач рассказал, какая добавка может помочь вам легче заснуть ночью.Врач общей практики поделилась своим опытом о том, как хорошо выспаться ночью.«Когда наш график сна нарушен, последствия могут ощущаться во всех аспектах нашей жизни. Недостаток сна оказывает огромное влияние на организм человека – от ослабления иммунной системы до увеличения веса, что может иметь вредные последствия для нашего уровня энергии и общего состояния здоровья», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова .Один менее известный совет по сну — принимать добавки с коллагеном, поскольку его «секретная суперсила» заключается в том, чтобы помочь вам уснуть.Коллаген исключительно богат аминокислотой глицином. Исследования показали, что глицин улучшает качество сна, что приводит к более естественному сну. Повышение содержания глицина может помочь в раннем появлении медленноволнового сна (SWS) и поддержании быстрого сна.По словам врача, глицин также помогает снизить температуру тела, что является необходимым требованием во время сна. Температура вашего тела естественным образом падает по мере приближения ко сну, сигнализируя мозгу, что пора спать.«По мере того, как вы засыпаете, он должен продолжать падать, помогая вам дольше спать. Когда вы принимаете коллаген перед сном, глицин помогает этому процессу и снижает температуру тела перед сном», - объясняет врач Захарова.Доктор также заявила, что это может «помочь вам быстрее заснуть, сохранить сон более продолжительным и оптимизировать его качество». Глицин также может повышать уровень серотонина, который вырабатывает гормон сна мелатонин, без повышения уровня дофамина.При приеме добавки с коллагеном глицин попадает в организм и может повысить уровень серотонина без увеличения уровня дофамина.«Это полезно, потому что мы не хотим, чтобы в наших системах было избыток дофамина, поскольку он может ингибировать норадреналин, заставляя вас чувствовать себя более бодрым».Кофеин и сонКофеин может оставаться в организме в течение 6–8 часов, поэтому рекомендуется прекратить его употребление задолго до того, как вы ложитесь спать. Особенно если у вас проблемы со сном, следует избегать кофе после 15:00. Вместо этого выберите кофе без кофеина.Любому, кто постоянно пытается заснуть или уснуть по ночам, может быть полезно поговорить со своим врачом.Другие советы по улучшению качества снаНикакого кофеина за 6 часов до снаУвеличьте воздействие естественного светаИзбегайте алкоголяНайдите правильную температуруБлокируйте внешний шумСоздайте здоровую среду для снаНе смотрите на экраны перед сномПерестаньте долго спать по выходнымПридерживайтесь графика снаНе перекусывайте и не ешьте слишком поздноПрактикуйте техники релаксацииОбновите свою кроватьНикакой жидкости за 1-2 часа до снаУбедитесь, что у вас нет заболеванияНе тренируйтесь слишком поздноПримите горячую ванну или душСпите в темнотеБросьте куритьИзбегайте работы в постели

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