Врач рекомендует полезный для сердца напиток, который продлит вашу жизнь
Болезни сердца, уносящие ежегодно миллиона людей, представляют собой серьезную угрозу долголетию.
К счастью, врач поделился одним популярным напитком, который может помочь решить обе проблемы.
«Я собираюсь сделать одну очень важную вещь, которая не только отлично снимет стресс, но также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и помочь мне жить дольше и сделать жизнь более здоровый. Я выпью чашку чая», - говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора.
Если вы уже вносите свой вклад в миллионы чашек чая, которые ежедневно выпивают в мире, возможно, вы что-то заметили.
Причина, по которой скромная чашка чая может принести пользу вашему сердцу и долголетию, заключается в том, что чайные листья полны полифенолов. Обладая широким спектром преимуществ для здоровья, эти растительные соединения особенно полезны для поддержания здоровья сердца и мозга.
Не верьте врачу на слово: исследования также подтверждают влияние чая на продолжительность жизни.
Исследование почти полумиллиона человек показало, что те, кто выпивал две или более чашек согревающего напитка в день, имели значительно меньший риск смерти.
«Польза чая, по-видимому, наиболее выражена, когда речь идет об инсульте и сердечных заболеваниях», — добавил доктор Арсеньева.
Более того, положительный эффект сохранялся даже тогда, когда люди добавляли в напиток молоко или сахар – хорошая новость для любителей классического строительного чая.
Более важно, как долго вы оставляете чайный пакетик в горячей воде, чем то, что вы добавляете после этого.
«Вам нужно иметь достаточно времени, чтобы биоактивные соединения подействовали».
Популярный напиток может снизить воспаление и активацию тромбоцитов.
«Воспаление — это общий процесс в организме, который может увеличить риск сердечных заболеваний. Тромбоциты — это очень маленькие клетки, которые циркулируют в кровотоке и участвуют в заживлении ран и остановке кровотечения, но они могут слипаться вместе, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний».
Поэтому врач рекомендовала поставить чайник и приготовить напиток.
«Это может снять стресс, защитить сердце и дать толчок мозгу», — добавила Арсеньева.
Чай из ромашки против болезни Альцгеймера
Травяной чай также полезен для здоровья. Арсеньева особенно выделяет ромашку.
Функция немецкой ромашки, улучшающая память, благодаря содержанию в ней антиоксидантов и, следовательно, способности улавливать свободные радикалы, может быть полезной для людей с болезнью Альцгеймера.
"Ромашка, богатая «противовоспалительными» соединениями, такими как апигенин и лютеолин, также может способствовать развитию клеток мозга и укреплению связей между ними".
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