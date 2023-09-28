Врач рекомендует полезный для сердца напиток, который продлит вашу жизнь

По словам доктора, употребление двух или более чашек полезного напитка в день может помочь вам прожить более долгую и здоровую жизнь.Болезни сердца, уносящие ежегодно миллиона людей, представляют собой серьезную угрозу долголетию.К счастью, врач поделился одним популярным напитком, который может помочь решить обе проблемы.«Я собираюсь сделать одну очень важную вещь, которая не только отлично снимет стресс, но также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и помочь мне жить дольше и сделать жизнь более здоровый. Я выпью чашку чая», - говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора.Если вы уже вносите свой вклад в миллионы чашек чая, которые ежедневно выпивают в мире, возможно, вы что-то заметили.Причина, по которой скромная чашка чая может принести пользу вашему сердцу и долголетию, заключается в том, что чайные листья полны полифенолов. Обладая широким спектром преимуществ для здоровья, эти растительные соединения особенно полезны для поддержания здоровья сердца и мозга.Не верьте врачу на слово: исследования также подтверждают влияние чая на продолжительность жизни.Исследование почти полумиллиона человек показало, что те, кто выпивал две или более чашек согревающего напитка в день, имели значительно меньший риск смерти.«Польза чая, по-видимому, наиболее выражена, когда речь идет об инсульте и сердечных заболеваниях», — добавил доктор Арсеньева.Более того, положительный эффект сохранялся даже тогда, когда люди добавляли в напиток молоко или сахар – хорошая новость для любителей классического строительного чая.Более важно, как долго вы оставляете чайный пакетик в горячей воде, чем то, что вы добавляете после этого.«Вам нужно иметь достаточно времени, чтобы биоактивные соединения подействовали».Популярный напиток может снизить воспаление и активацию тромбоцитов.«Воспаление — это общий процесс в организме, который может увеличить риск сердечных заболеваний. Тромбоциты — это очень маленькие клетки, которые циркулируют в кровотоке и участвуют в заживлении ран и остановке кровотечения, но они могут слипаться вместе, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний».Поэтому врач рекомендовала поставить чайник и приготовить напиток.«Это может снять стресс, защитить сердце и дать толчок мозгу», — добавила Арсеньева.Чай из ромашки против болезни АльцгеймераТравяной чай также полезен для здоровья. Арсеньева особенно выделяет ромашку.Функция немецкой ромашки, улучшающая память, благодаря содержанию в ней антиоксидантов и, следовательно, способности улавливать свободные радикалы, может быть полезной для людей с болезнью Альцгеймера."Ромашка, богатая «противовоспалительными» соединениями, такими как апигенин и лютеолин, также может способствовать развитию клеток мозга и укреплению связей между ними".

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