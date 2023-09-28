Эксперты предупредили о скрытом симптоме болезней сердца, который проявляется после пробуждения

После пробуждения некоторые могут испытывать слабость или пребывать в не самом лучшем настроении, что в большинстве случаев является нормой. Однако есть неочевидный признак, который может свидетельствовать о проблемах с сердцем.Так, согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, насторожиться стоит в случае отечности ног. Это может происходить из-за сбоя в работе сердца. Жидкость задерживается в венах ног, так как главный орган организма уже не так хорошо работает, как прежде.Другими тревожными симптомами, на которые также следует обратить внимание, являются беспричинная одышка, головокружение и обмороки, а также частый кашель, хрипы, вздутие живота, потеря аппетита или резкий набор веса.

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