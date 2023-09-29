Академик Тутельян: избыток веса в России имеют порядка 60% мужчин и женщин

Российский академик Виктор Тутельян заявил, что в стране обострилась проблема избыточной массы тела у мужчин и женщин.Академик Тутельян сообщил в интервью, что в России лишний вес наличествует у большей части населения. По данным ученого, избыток веса имеют порядка 60% мужчин и женщин.«В России проблема ожирения и лишнего веса у населения выросла очень серьезно. У нас уже 63% женщин и около 60% мужчин имеют избыточную массу тела», - поделился он.Тутельян напомнил, что проблема лишнего жира в организме тесно связана с подверженностью опасным заболеваниям, включая сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии и даже рак. По мнению ученого, культура питания россиян оставляет желать лучшего, ее недостаток лежит в основе нездорового питания, ведущего к появлению избыточной массы тела.«У людей недостаточно высокая культура пищевого поведения, недостаток знаний о том, как питаться правильно, выбирать продукты и для чего это нужно», - сказал Виктор Тутельян.Также, добавил он, массовому ожирению способствует обилие доступных переработанных продуктов. Такая пища является источником вредных ингредиентов, поглощение которых сопряжено с увеличением жировой ткани в теле. Например, в тех же сосисках больше 20% состава занимают насыщенные жиры, совершенно не нужные организму.Еще одна проблема состоит в том, что сегодня даже здоровые продукты в силу особенностей их производства, не содержат достаточно важных питательных веществ, витаминов, микроэлементов. Нехватка в рационе качественного белка, минералов и витаминов, по мнению Тутельяна, оказывает серьезное влияние на обменные процессы и на появление лишнего жира. Ученый считает, что людям следует принимать минерально-витаминные комплексы.

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