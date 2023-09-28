Диетолог назвала 4 привычки в питании, которые избавят вас от скачков сахара в крови

Диетолог поделился одной привычкой питания, которая может быть ключом к сбалансированному уровню сахара в крови в течение дня.Осложнения диабета возникают из-за плохой выработки инсулина, что повышает риск опасно высокого уровня сахара в крови.К счастью, вы можете противостоять угрозе, которую представляет высокий уровень глюкозы в крови, с помощью другого средства: правильное питание.Вы, наверное, слышали старую поговорку о том, что завтрак — самый важный прием пищи за день. Оказывается, это особенно актуально для контроля уровня сахара в крови. Фактически, по мнению эксперта, начало дня с хорошо сбалансированной еды — это одно из величайших орудий, которые вы можете добавить в свой арсенал защиты от высокого уровня сахара в крови.«Было доказано, что завтрак регулирует метаболизм сахара в крови и может привести к улучшению резистентности к инсулину и лучшему контролю уровня сахара в крови. Пропуск завтрака может привести к нестабильному уровню сахара в крови в течение дня, а также к чрезмерному голоду, который может помешать выбору продуктов питания и привести к чрезмерному потреблению простых углеводов, что может привести к резкому повышению уровня сахара в крови», - говорит врач-диетолог Василиса ПономареваНе верьте экспертам на слово: исследования также подтверждают важность завтрака для стабильного уровня сахара в крови. В небольшом исследовании приняли участие девять здоровых мужчин, которые либо ели первый прием пищи в день, либо пропускали его.Затем исследовательская группа часто измеряла уровень сахара в крови и обнаружила, что уровень глюкозы в крови после обеда был выше у группы, которая пропустила завтрак.Какие продукты на завтрак лучше всего подходят для контроля уровня сахара в крови?Диетолог поделилась «лучшими» завтраками, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови.1. Продукты с высоким содержанием клетчаткиВрач объяснил, что клетчатка не переваривается организмом и, следовательно, не повышает уровень сахара в крови, что помогает предотвратить резкие скачки и сбои. Поэтому врач-диетолог рекомендовал выбирать цельнозерновые продукты, такие как овес, цельнозерновой хлеб, хлопья с отрубями, фрукты, овощи и орехи.2. Продукты, богатые белкамиБелок может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая влияние углеводов на уровень глюкозы."Поэтому основные продукты для завтрака, такие как яйца, греческий йогурт и творог, станут отличным вариантом".3. Полезные жирыВключение в завтрак полезных жиров, таких как авокадо, орехи и семена, может помочь контролировать сахар в крови.4. Фрукты с низким гликемическим индексомГликемический индекс описывает скорость, с которой углеводы повышают уровень глюкозы в крови."Фрукты, такие как ягоды, яблоки, груши и цитрусовые, с более низким гликемическим индексом медленнее выделяют сахар в кровоток".Это может помочь постепенно повысить уровень сахара в крови, а не резко его повышать. Сочетание трех макронутриентов: углеводов, белков и жиров с клетчаткой также может быть отличным способом профилактики диабета.В заключение, лучший способ правильно начать контролировать уровень сахара в крови — начать утро со сбалансированного завтрака.

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