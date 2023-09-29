Диетолог Кабанов: при отказе от сахара важно вытерпеть две недели

Диетолог Алексей Кабанов рассказал, как помочь своему организму отказаться от добавленного сахара и выдержать возникающий сначала дискомфорт.Диетолог Кабанов рассказал в интервью, что сахар является продуктом, вызывающим привыкание из-за своего специфического воздействия на головной мозг. Привыкание опасно тем, что человеку приходится постоянно увеличивать дозу, чтобы ощущать эффект от продукта. Но большие дозы сахара, присутствующие в рационе, крайне негативно влияют на здоровье, ведут к развитию ожирения инсулинорезистентности, диабета 2 типа. Отказ от продуктов с добавленным сахаром в повседневном меню пойдет на пользу организму, с ним связан целый ряд оздоровительных эффектов, подчеркнул специалист.В то же время добавил Кабанов, нужно приготовится к тому, что организм, привыкающий к сахару, будет испытывать определенный дискомфорт, не получая его как раньше. Могут возникать проблемы с настроением и сном, колебания аппетита, острая тяга к сладкому. Но специалист констатировал: данное состояние является исключительно временным, при отказе от сахара важно вытерпеть две недели«Трудно придется только первые две недели. Потом будет намного легче, и вы начнете ощущать преимущества полного отказа от сахара», - поделился диетолог Кабанов .Кроме того, добавил он, неприятные симптомы, вызванные отказом от сахара, можно смягчить, значительно облегчив свое состояние. С этой целью врач порекомендовал употреблять достаточно продуктов, богатых клетчаткой, а также продуктов, богатых нежирным белком. Если тяга к сладкому становится очень сильной, можно есть сухофрукты или сладкие фрукты (главное, чтобы они не составляли большую часть суточного рациона). Благодаря такому питанию можно улучшить свои показатели артериального давления, инсулина и сахара в крови, а также похудеть, заявил эксперт.

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