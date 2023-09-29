У современного человека сложно представить явно выраженный авитаминоз, но некоторые люди находятся в зоне риска, считает эндокринолог, диетолог клиники «Ниармедик» Юлия Хрулева. В комментарии врач перечислила симптомы нехватки витаминов.Она отметила, что сначала при развитии дефицита витаминов В12 и В9 (фолиевой кислоты) симптомы могут и не проявляться. Однако со временем появляется слабость, одышка, головокружение, бледность кожи, учащенное сердцебиение, жжение языка, онемение рук и ног."Дефицит витаминов могут вызывать нарушение их всасывания из-за заболеваний или операции на ЖКТ, интоксикация, прием некоторых лекарств"Зачастую дефицит витамина В12 развивается у пожилых людей и вегетарианцев, продолжила Хрулева. Врач посоветовала людям из этих групп употреблять больше белка и продуктов, обогащенных витамином В12. Если показатель уровня витамина в крови продолжит снижаться, то потребуется медицинская помощь, предупредила собеседница «Ленты.ру».По словам эндокринолога, нехватка витаминов А и Е грозит развитием неврологических нарушений, проблем со зрением. При дефиците витамина К у человека могут начаться кровотечения, добавила она."Для профилактики этих болезней следует разнообразить меню растительными маслами, мясом, орехами, зеленью и молочными продуктами"Недостаток витамина D, продолжила врач, влечет за собой снижение минеральной плотности костной ткани и повышенный риск переломов."Потребление витамина D и кальция важно для взрослых в период наращивания костной массы, а для женщин — в постменопаузальный период"Предотвратить развитие нехватки витамина D помогут морепродукты. «К тому же витамин образуется в организме под действием солнечных лучей, а потому дополнительный прием препаратов витамина D может понадобиться зимой или при недостаточном количестве времени, проведенном на улице в солнечную погоду», — подвела итог Хрулева.Ранее Юлия Хрулева назвала продукты, которые могут насытить на весь день. По ее словам, богатые клетчаткой продукты (овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты) не только позволяют оставаться сытым надолго, но и способствуют регулированию пищеварения.

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