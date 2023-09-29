Доктор медицинских наук Елена Малышева: иногда заболевания меняют привычное положение тела в разных обстоятельствах.Доктор Малышева сообщила о заболеваниях, из-за которых меняется положение тела. Например, если человек все время стремится принять позу эмбриона для облегчения болей в животе, возможен острый панкреатит. Коллега Малышевой, хирург-офтальмолог Михаил Коновалов, добавил, что данной патологии свойственны боли в животе опоясывающего характера.«При таком приступе необходимо вызвать скорую помощь, так как при остром панкреатите ткани организма разъедаются. Это может привести к панкреонекрозу и смерти», - предупредили специалисты.Кроме того, положение тела человека может меняться во время сна. Если человек не может находиться в горизонтальном положении из-за начинающейся одышки, спит сидя, – это может говорить об имеющейся сердечной недостаточности, добавил кардиолог Герман Гандельман. Он посоветовал людям с такой особенностью обязательно провериться у врачей и выполнить ЭКГ – эхокардиограмму.Изменить положение тела может и болезнь Бехтерева, из-за«Пациенты с этим заболеванием находятся в полусогнутом состоянии с согнутыми в локтях руками», - рассказал в программе Малышевой иммунолог Андрей Продеус.Врач уточнил, что у людей с болезнью Бехтерева аномально повышается плотность и твердость позвоночника. Диагностировать болезнь Бехтерева может помочь ревматолог.

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