Кардиолог Шляхто: пониженное давление может указывать на опасные для жизни состояния

Кардиолог Евгений Шляхто: пониженное давление может быть симптомом сердечно-сосудистых патологий и других опасных для жизни состояний.Кардиолог Шляхто сообщил, что пониженное давление может быть физиологической нормой для конкретного человека, особенностью его организма. Например, люди с родным пониженным давлением часто живут в краях с жарким климатом.Очень часто обладатели низкого АД – это молодые худощавые люди, у которых гипотония может протекать бессимптомно. С возрастом обладатели пониженного давления могут тяжелее реагировать на имеющуюся гипотонию, поскольку в организме становится больше хронических нарушений и проблем со здоровьем, а его адаптационные ресурсы ослабевают. В пожилом возрасте из-за низкого артериального давления может страдать головной мозг, другие органы.«Низкое артериальное давление в пожилом возрасте приводит к уменьшению кровоснабжения и питания многих органов и систем», - сообщил Евгений Шляхто в комментарии для «АиФ».Кроме того, добавил кардиолог, иногда снижение АД оказывается тревожным симптомом. Шляхто уточнил, что пониженное давление может указывать на опасные для жизни состояния, назвав в их числе эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания, острые инфекционные процессы, внутренние кровотечения и травмы, патологии ЦНС Медик подсказал, что опасное понижение давления может сопровождаться некоторыми внешними симптомами.«Стоит обратить особое внимание на бледность кожных покровов, головокружение, учащенное сердцебиение, одышку, тошноту, предобморочное состояние», - перечислил он.При появлении этих симптомов пострадавшему человеку следует вызвать скорую помощь.

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