Nature Food: ученые создали новый вид шоколада
Производство шоколада исследователями рассматривается как сложная проблема, включающая в себя пищевые, экологические и социально-экономические вопросы. Они разработали новый подход, который решает эти проблемы, перерабатывая часто выбрасываемый эндокарпий (кожуру) какао-стручка в гель. Этот гель заменяет сахар в процессе производства шоколада, что позволяет уменьшить воздействие производства на окружающую среду и создать дополнительные источники дохода для фермеров.
Одной из ключевых особенностей этого нового шоколада является его улучшенная пищевая ценность. Замена сахара на желе из сока и кожуры плодов какао не только снижает содержание насыщенных жирных кислот, но и обогащает продукт клетчаткой, что делает его более полезным для здоровья.
Оценка жизненного цикла продукции этого шоколада показывает, что он может значительно сократить использование земельных ресурсов и потенциал глобального потепления по сравнению с традиционным производством шоколада. Это открывает перспективы для более устойчивой индустрии какао и предоставляет фермерам новые возможности для увеличения своего дохода и улучшения условий жизни.
Новый шоколад с использованием геля из сока и кожуры плодов какао принесёт выгоду как для здоровья потребителей, так и для окружающей среды.
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