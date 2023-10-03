Эффект лимонной корки и еще 10 симптомов рака груди, которые женщина может заметить сама

Рак молочной железы возглавляет список самых частых видов онкозаболеваний среди женщин. Причем не только в России. Защитить от беды помогут регулярные обследования — УЗИ или маммография, а также внимание к своему телу.

Женщины могут самостоятельно заподозрить неладное, для этого надо просто быть внимательнее к себе и периодически, хотя бы раз в месяц, проводить самодиагностику. Например, можно это делать, когда принимаете душ.

В начале Всемирного месяца борьбы против рака молочной железы — октябре — специалисты ростовского НМИЦ онкологии напомнили 11 симптомов рака молочной железы, которые женщина может обнаружить самостоятельно. Это позволит поймать болезнь на ранних стадиях, когда опухоль хорошо поддается лечению.

уплотнение в молочной железе;

изменение цвета кожи;

изменение формы и размера молочной железы;

расширение поверхностных вен (четкая венозная сетка);

втяжение кожи;

наличие язвы на коже;

эффект лимонной корки на коже молочной железы;

втяжение соска;

выделения из соска, особенно кровянистые;

появление новой асимметрии молочных желез;

увеличение подмышечных лимфатических узлов.

Если вы заметите хоть один из перечисленных признаков, не стоит медлить — как можно быстрее обратитесь за консультацией к гинекологу или онкологу.

По словам Юлианы Шатовой, ведущего научного сотрудника отдела опухолей мягких тканей и костей НМИЦ онкологии, при малых формах заболевания или доклинических стадиях рака для выявления опухоли нужен осмотр врача и инструментальные исследования. В частности, женщинам до 40 лет проводят ультразвуковое исследование молочных желез, а после 40 — маммографию. Кроме того, врач напомнила о необходимости раз в год посещать гинеколога, маммолога или онколога.

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