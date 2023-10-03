Эффект лимонной корки и еще 10 симптомов рака груди, которые женщина может заметить сама
Женщины могут самостоятельно заподозрить неладное, для этого надо просто быть внимательнее к себе и периодически, хотя бы раз в месяц, проводить самодиагностику. Например, можно это делать, когда принимаете душ.
В начале Всемирного месяца борьбы против рака молочной железы — октябре — специалисты ростовского НМИЦ онкологии напомнили 11 симптомов рака молочной железы, которые женщина может обнаружить самостоятельно. Это позволит поймать болезнь на ранних стадиях, когда опухоль хорошо поддается лечению.
уплотнение в молочной железе;
изменение цвета кожи;
изменение формы и размера молочной железы;
расширение поверхностных вен (четкая венозная сетка);
втяжение кожи;
наличие язвы на коже;
эффект лимонной корки на коже молочной железы;
втяжение соска;
выделения из соска, особенно кровянистые;
появление новой асимметрии молочных желез;
увеличение подмышечных лимфатических узлов.
Если вы заметите хоть один из перечисленных признаков, не стоит медлить — как можно быстрее обратитесь за консультацией к гинекологу или онкологу.
По словам Юлианы Шатовой, ведущего научного сотрудника отдела опухолей мягких тканей и костей НМИЦ онкологии, при малых формах заболевания или доклинических стадиях рака для выявления опухоли нужен осмотр врача и инструментальные исследования. В частности, женщинам до 40 лет проводят ультразвуковое исследование молочных желез, а после 40 — маммографию. Кроме того, врач напомнила о необходимости раз в год посещать гинеколога, маммолога или онколога.
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