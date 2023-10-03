Врач Гинзбург: какао и зеленый чай препятствуют тромбозу противовоспалительным действием

Известный российский диетолог Михаил Гинзбург рассказал о трех видах напитков, которые препятствуют появлению тромбов.Врач-диетолог Гинзбург сообщил в интервью, что хорошей профилактикой сгущения крови и слипания ее частиц в сгустки (тромбы) является употребление таких напитков как зеленый чай и какао. Эксперт отметил, что какао и зеленый чай препятствуют тромбозу своим противовоспалительным действием – оба напитка содержат много веществ, способных эффективно бороться с воспалением в организме. В частности, зеленый чай богат катехинами: эти соединения препятствуют сгущению крови, улучшают показатели ее текучести крови, предотвращают слипание ее клеток.«Благодаря содержанию катехинов, обладающих противовоспалительным действием, зеленый чай улучшает текучесть крови, повышает ее антиагрегантные свойства, то есть отталкивание кровяных клеток друг от друга», - объяснил диетолог.Какао, по словам Гинзбурга, также препятствуют тромбозу противовоспалительным действием. Как и чай, оно является напитком с антиагрегантными свойствами, мешающим слипаться «форменным элементам крови».Еще один вид напитков, питье которых Гинзбург считает профилактикой густой крови тромбов, это натуральные ягодные морсы. Ягоды являются богатейшим источником антиоксидантов, которые позитивно влияют на состояние сосудов и качества крови. Ни в морсах,, ни в чае не должно быть сахара. Добавлять в эти напитки специалист посоветовал только имбирь.

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