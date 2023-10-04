Этот ночной симптом болезни Альцгеймера появляется только у женщин

Опасное заболевание может заявлять о себе весьма необычными способами. Более того, симптом можно легко проигнорировать, приняв за приближающуюся менопаузу.Типичные симптомы болезни Альцгеймера знакомы многим, их сложно с чем-то спутать. Человек начинает забывать имена и даты, путается в привычных делах, он даже может не осознавать, какой сегодня день и что делал несколько минут назад. В особо тяжелых случаях пострадавшие не узнают даже самых близких, их может напугать и собственное отражение в зеркале. Здесь важна поддержка семьи и помощь грамотного невролога.Однако начинается опасное нейродегенеративное заболевание совсем не так. Зачастую ему предшествуют тревожные звоночки, которые мы привыкли списывать со счетов. Так, группа ученых из Университета Питтсбурга провела исследование, после которого пришла к выводу: женщине стоит насторожиться, если ее беспокоят частые приливы по ночам.В эксперименте приняли участие 250 женщин среднего возраста. Всех ученые обследовали на биомаркеры болезни Альцгеймера. Ночные приливы эксперты оценивали с помощью специального мониторинга проводимости кожи. После наблюдений они выявили связь между частыми ощущениями духоты и жара по ночам и риском Альцгеймера. Чем чаще случались приливы, тем выше была вероятность развития опасного заболевания.«Женщины, которые испытывают частые приливы во время сна, должны активнее профилактировать деменцию. Возможно, им придется приложить усилия, чтобы достойно встретить старость», — говорит один из руководителей исследования, доктор Ребекка Терстон.Кроме того, частые ночные приливы могут сигналить о возможных проблемах с сердцем. Однако здесь тоже все индивидуально, заверяют ученые. Если вы понимаете, что страдаете от ночных приливов, не стоит паниковать. Первое, что нужно сделать, — это обратиться к гинекологу. Вполне вероятно, что доктор назначит терапию и неприятный симптом уйдет.Если же врач заверяет, что гормональная перестройка организма не началась, то потребуется комплексное обследование организма. Начать можно с терапевта, описав ему общие жалобы. Не помешает пройти эндокринолога и невролога, особенно если лечащий врач видит в этом необходимость.Тест на болезнь АльцгеймераПрежде чем приступить к тесту, дайте глазам отдых — секунд десять, разгрузите мозг и отключите внешние источники раздражения — телевизор и радио, постарайтесь, чтобы вас никто не беспокоил.Готовы? Приступайте. Среди множества жирафов надо найти на картинке змею. Задание непростое. Требует предельной внимательности и сосредоточенности.

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