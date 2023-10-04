Диетолог назвала 6 диетических приемов, которые продлят вашу жизнь

То, что вы потребляете ежедневно (как еду, так и напитки), может сыграть решающую роль в вашем здоровье и благополучии, а в долгосрочной перспективе может способствовать долголетию и продлению вашей жизни.Ваш ежедневный рацион сильно влияет на ваше здоровье, а продукты и напитки, которые вы потребляете, могут влиять на различные аспекты вашего физического, психического и эмоционального благополучия.Сосредоточение внимания на сбалансированной тарелке и употреблении питательных веществ везде, где только возможно, поможет поддержать ваше тело изнутри.«Диета играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови, контроле веса, здоровье кишечника, иммунной функции, здоровье сердечно-сосудистой системы и психическом благополучии. Диетические потребности могут быть очень индивидуальными и зависеть от многих факторов, варьирующихся от человека к человеку. Всегда начинайте с небольших изменений в своем рационе, чтобы добиться более устойчивого подхода к изменениям», - говорит врач-диетолог Леметина Юлия .Сосредоточьтесь на том, чтобы добавить больше цвета в свою тарелкуВ последние годы, безусловно, наблюдается тенденция к улучшению здоровья кишечника, и это правильно, поскольку 70 процентов нашей иммунной системы находится в кишечнике, что делает его особенно важным при рассмотрении вопросов поддержки иммунитета.Сосредоточение внимания на том, чтобы добавить больше цвета и разнообразия в вашу тарелку, — это отличный способ начать поддерживать здоровье кишечника и увеличить количество полезных кишечных бактерий, чтобы помочь бороться с этими надоедливыми микробами.«Глядя на свою тарелку, постарайтесь добавить как можно больше разных цветов, представляя себе радугу цветов. Чем больше цвета, тем больше фитонутриентов и антиоксидантов вы потребляете, которые помогают кормить кишечные микроорганизмы и дают организму заряд питательных веществ».Ограничьте потребление кофеинаКофеин является стимулятором, который может мешать сну, особенно если его употреблять в больших количествах или перед сном.Существуют ошеломляющие исследования, показывающие, что те, кто плохо спит, с большей вероятностью заболевают инфекциями/простудами; и что наш гормон сна, мелатонин, обладает глубокой способностью модулировать и укреплять иммунную систему, не в последнюю очередь благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам."Постепенно сокращая потребление кофеина, вы можете улучшить качество сна, что, вероятно, окажет положительное влияние на ваше общее состояние здоровья".Увеличьте потребление растительной пищиПотребляйте разнообразные фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, бобовые, специи и травы.«Эти продукты богаты клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами, которые могут поддерживать гормоны, здоровье кишечника, пути детоксикации и выведения».Сосредоточьтесь на здоровых жирах"Полезные жиры, такие как мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в таких продуктах, как оливковое масло, оливки, авокадо, орехи, семена и жирная рыба (лосось, сардины, форель, сельдь, анчоусы и скумбрия), могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы".Было доказано, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе и семенах, таких как льняное семя, помогают снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), избыток которого может привести к накоплению бляшек в артериях и увеличению риск сердечно-сосудистых заболеваний.Добавление 1–2 столовых ложек полезных жиров в каждый прием пищи — отличное начало.Ограничьте добавленный сахарЧрезмерное потребление сахара связано с ожирением, диабетом 2 типа и другими проблемами со здоровьем, которые могут значительно сократить продолжительность вашей жизни из-за клеточного процесса, называемого гликированием.Сладкие продукты и напитки часто содержат мало (если вообще вообще) питательных веществ и плохо насыщают, что приводит к чрезмерному потреблению и повышенному риску ожирения.Сладкие продукты и напитки также вызывают резкие скачки и падения уровня сахара в крови, что со временем может привести к резистентности к инсулину и повышенному риску развития диабета 2 типа. Ограничение ультрапереработанных сладких продуктов имеет важное значение для общего здоровья и долголетия.Употребляйте гидратацию адекватноВода необходима для различных клеточных процессов в организме.Она помогает транспортировать питательные вещества, кислород и гормоны к клеткам и удалять отходы из клеток, играя ключевую роль в естественных процессах детоксикации организма. Он помогает выводить токсины и отходы из организма, снижая риск проблем со здоровьем, связанных с накоплением токсинов."Поддержание гидратации также поддерживает когнитивные функции и здоровое пищеварение, предотвращая запоры. Старайтесь выпивать не менее 1,5 литров воды в день".

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