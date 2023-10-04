Доктор Евдокименко: Как вылечить цистит за 1 день – без таблеток и
Обычно врачи предлагают лечить цистит антибиотиками. Но частый прием антибиотиков наносит организму вред. К тому же даже после приема антибиотиков острый цистит проходит далеко не сразу – чаще всего болезнь затягивается на срок от 5 до 10 дней. Но знаете ли вы, что цистит можно вылечить всего за один день – без таблеток и антибиотиков!
Как вылечить цистит за один день?
Предлагаю вам очень эффективный рецепт лечения цистита у женщин от доктора Евдокименко.
Нужно взять 30 грамм лаврового листа, засыпать в большую емкость с водой (воды около 9-10 литров), и кипятить 20 минут.
Затем всю эту воду вместе с лавровым листом нужно вылить в эмалированный тазик. Дать воде слегка остынуть (но не слишком, вода должна быть в меру горячей).
После чего сесть в этот тазик таким образом, чтобы ягодицы и половые органы были в воде (отваре лаврового листа), и сидеть так примерно 10 минут.
А теперь самое главное! Хотя это покажется вам странным, прежде чем встать, женщине нужно помочиться, оставаясь в тазике с отваром лаврового листа.
Это странное действие приводит к тому, что при мочеиспускании часть целебного отвара всасывается через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь и дополнительно его дезинфицирует.
После этого можно встать и ополоснуться под теплым душем, и сразу тщательно растереться махровым полотенцем.
Всю эту процедуру нужно проделать только 1 раз. В 90% случаев незапущенный цистит проходит уже на следующий день!
Противопоказания к процедуре с лавровым листом.
Внимание! Эту процедуру нельзя делать:
при беременности и первые 5-6 месяцев после родов;
детям младше 13 лет;
в критические дни у женщин;
при инфекционном цистите, особенно если он сопровождается повышенной температурой, резкими болями в животе или пояснице, и при наличии крови в моче - эту процедуру делать нельзя категорически!
при миомах и других опухолях женских половых органов;
при эндометриозе и склонности к маточным кровотечениям;
при геморроидальных кровотечениях и склонности к ним;
при простуде и гриппе, при повышенной температуре тела;
сразу после операций на органах брюшной полости (нужно выждать минимум 1-2 месяца);
при любых ОСТРЫХ заболеваниях внутренних органов - например, при обострении панкреатита или холецистита, при аппендиците и т. д.;
при тяжелых поражениях сердца, тяжелой ишемической болезни; первые 3-6 месяцев после инфаркта миокарда; при аневризме аорты;
первые 3-5 месяцев после инсульта;
при тяжелых заболеваниях крови.
С осторожностью делать: при кормлении грудью – эффект неизвестен; -при пароксизмальной тахикардии, при мерцательной аритмии; при пороках сердца.
Если после процедуры цистит не прошел за 3-4 дня, ее можно повторить через 5-6 дней - но только еще 1 раз.
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